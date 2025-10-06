"Нікому ви не потрібні": двієчник розірвав мережу, прибравши могилу першої вчительки

Чоловік, який не назвав себе, прийшов на могилу до своєї першої вчительки, Олени Володимирівни, щоб там прибрати. За його словами, ані дочка, ані однокласники не захотіли наводити порядок на кладовищі.

Related video

Короткий запис, на якому чоловік показує занедбану могилу вчительки, з’явився у TikTok, спровокувавши широку дискусію серед глядачів. Люди були здивовані, що могила в такому жахливому стані ще за життя людей, яким вона віддала все, що могла. Фокус також звернув увагу на цей запис.

"Ну що, Олена Володимирівна, моя перша вчителька. Зняв я відео, показав, що біля вас бур’яни. Ніхто з однокласників не прибрав, дочка не прийшла. Як-то кажуть, нікому ви більше не нужні. Так воно є, поки жива людина, то вона нужна, а не жива — всьо. Ну нічо, зараз я вас приберу", — коментую чоловік за кадром.

Могила вчительки Фото: TikTok

Прибрав могилу вчительки

Далі він взявся до роботи: викосив траву та бур’яни, поставив по боках штучні квіти, а також полив саджанці безпосередньо на могилі. Результат помітно неозброєним оком, однак, можливо, не так ідеально, як хотілося б.

"Всьо, прибрав. Викосив трохи, як трієчник. Я знаю, ви трієчників не любили. Любили відмінників. Ну, бачте — відмінники не прийшли вас прибирати. Так що спочивайте з Богом", — підсумував він.

Що пишуть люди?

Глядачі у коментарях подякували чоловікові за небайдужість. Дехто почав засуджувати родичів та інших учнів вчительки.

"Пацанячий вчинок, відмінника не вдалось зробити, а людину вдалось";

"Вчителі візьміть на замітку троїшників";

"Коли прихожу косити бурʼяни на кладовище до родичів, то кошу також у всіх, що знав колись. Поки бензин не закінчується";

"Шах і мат, і привіт на той світ";

Коментарі від глядачів Фото: TikTok

"Молодець! Не став відмінником — став людиною!";

"На трієчниках світ тримається";

"Одного нормального виховала, нехай спочиває з Господом".

Одна з глядачок написала: "Ще такої теми в TikTok не бачила". Це відео зібрало пів мільйона переглядів, понад 15 тисяч вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.

Більше цікавих випадків

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вчитель-філолог Олександр Авраменко, який довгий час активно провадив освітню діяльність в інтернеті та регулярно брав участь у телевізійних проєктах, вже понад рік майже повністю відсутній у публічному просторі. У мережі припустили, що він виїхав за кордон.

Найвідоміший вчитель української мови після скандалу приховав своє провокативне фото.

Крім того, Фокус підготував підбірку, в якій зібрав представників шоубізнесу, які мають педагогічну освіту.