Не тільки alyona alyona: хто з українських зірок має педагогічну освіту
Не всі представники українського шоубізнесу одразу стали відомими людьми, вони як і кожен з нас свого часу обирали різні професії, однак згодом їх шлях пішов в культурну сферу.
Після закінчення школи, кожен з нас завжди стоїть перед вибором, яку професію обрати, адже від цього вибору може залежати все майбутнє. Однак, не завжди професія, яку здобуваєш в навчальному закладі стає твоїм життєвим шляхом. Щорічно традиційно в Україні в першу неділю жовтня відзначають професійне свято педагоги. Фокус підготував підбірку в якій зібрав представників шоубізнесу, які мають педагогічну освіту, але оминули шлях учителювання.
alyona alyona
Відома сьогодні, як реперка та бронзова призерка Євробачення-2024 alyona alyona, до того як приєднатися до шоубізнесу не просто здобула педагогічну освіту, а навіть працювала за фахом. Так, alyona alyona закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, а працювала вже вихователем в дитячому садку в Київській області.
Володимир Остапчук
Телеведучий та шоумен Володимир Остапчук також не пішов шляхом вчительської кар’єри, хоч і здобув педагогічну освіту в Уманському педагогічному університеті імені Павла Тичини. Однак відомо, що телеведучий має філологічну освіту.
Леся Нікітюк
Телеведуча Леся Нікітюк у рідному Хмельницькому також закінчила гуманітарно-педагогічну академію. Там вона здобула спеціальність "Вихователь дошкільних установ". Однак поєднати своє життя з кар’єрою педагога сьогоднішня телеведуча не захотіла.
Потап
Нині репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап) також до кар’єри в шоубізнесі мав педагогічну освіту. Так, він закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, в якому отримав спеціальність вчитель фізкультури і тренер з водного поло та плавання.
Марія Бурмака
Заслужена співачка України та громадська активістка Марія Бурмака також починала свій шлях з здобуття філологічної освіти. Вона закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Віктор Бронюк
Лідер гурту "Тік" Віктор Бронюк, який донедавна захищав Україну на фронті, також має педагогічну освіту. Відомо, що свого часу артист закінчив Барське педагогічне училище та історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету.
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