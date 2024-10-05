Не тільки alyona alyona: хто з українських зірок має педагогічну освіту

Не всі представники українського шоубізнесу одразу стали відомими людьми, вони як і кожен з нас свого часу обирали різні професії, однак згодом їх шлях пішов в культурну сферу.

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Після закінчення школи, кожен з нас завжди стоїть перед вибором, яку професію обрати, адже від цього вибору може залежати все майбутнє. Однак, не завжди професія, яку здобуваєш в навчальному закладі стає твоїм життєвим шляхом. Щорічно традиційно в Україні в першу неділю жовтня відзначають професійне свято педагоги. Фокус підготував підбірку в якій зібрав представників шоубізнесу, які мають педагогічну освіту, але оминули шлях учителювання.

alyona alyona

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Відома сьогодні, як реперка та бронзова призерка Євробачення-2024 alyona alyona, до того як приєднатися до шоубізнесу не просто здобула педагогічну освіту, а навіть працювала за фахом. Так, alyona alyona закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, а працювала вже вихователем в дитячому садку в Київській області.

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Телеведучий та шоумен Володимир Остапчук також не пішов шляхом вчительської кар’єри, хоч і здобув педагогічну освіту в Уманському педагогічному університеті імені Павла Тичини. Однак відомо, що телеведучий має філологічну освіту.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча Леся Нікітюк у рідному Хмельницькому також закінчила гуманітарно-педагогічну академію. Там вона здобула спеціальність "Вихователь дошкільних установ". Однак поєднати своє життя з кар’єрою педагога сьогоднішня телеведуча не захотіла.

Потап

Потап Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Нині репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап) також до кар’єри в шоубізнесі мав педагогічну освіту. Так, він закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, в якому отримав спеціальність вчитель фізкультури і тренер з водного поло та плавання.

Марія Бурмака

Марія Бурмака Фото: instagram.com/mariaburmaka/

Заслужена співачка України та громадська активістка Марія Бурмака також починала свій шлях з здобуття філологічної освіти. Вона закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Віктор Бронюк

Віктор Бронюк Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official/

Лідер гурту "Тік" Віктор Бронюк, який донедавна захищав Україну на фронті, також має педагогічну освіту. Відомо, що свого часу артист закінчив Барське педагогічне училище та історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олексій Залевський, який має невиліковну хворобу, повідомив, що його прооперували.

Крім цього, Фокус писав, що акторка Анна Саліванчук отримала диплом сімейного психолога.