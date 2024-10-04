Олексій Залевський, який має невиліковну хворобу, повідомив, що його прооперували

Олексій Залевський має другу групу інвалідності та отримує пенсію, однак цих коштів недостатньо для того, щоб лікуватися.

Related video

50-річний український режисер Олексій Залевський, який має невиліковне захворювання — некроз кісткових тканин, переніс операцію по пересадці кісткового мозку. Про це він розповів в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Зокрема, про діагноз режисера стало відомо у лютому 2024 року, тоді він розповів в одному зі своїх інтерв’ю, що потребує операції, на яку у нього немає коштів. Тоді Олексій заявив, що не хотів говорити про хворобу публічно, адже зараз в країні вистачає людей, яким треба допомога.

Попри це, було оголошено збір коштів на лікування режисера. У результаті вдалося зібрати 14 тисяч євро за які нині Олексій Залеський проходить лікування.

За його словами, він вже встиг перенести одну операцію по пересадці кісткового мозку та заміні одного із суглобів, однак попереду на нього чекає ще одна така ж операція.

"Я не можу довго стояти, я не можу довго ходити. Це захворювання під час якого руйнуються кісткові тканини та порушуються функції ураженого суглоба. Я зробив першу операцію і мені пересадили мій же кістковий мозок. Мені зробили першу операцію, а потім зроблять іншу операцію. Тому що змінюється один суглоб, потім ти стабілізуєшся і змінюється інший суглоб", — пояснив режисер.

За його словами, наразі він має другу групу інвалідності, яка з ним до кінця життя. Як пояснив Залевський, хвороба, яку він має невиліковна, а операції, які він перенесе, це лише тимчасове поліпшення стану.

"У тому річ, що ця хвороба зі мною до кінця мого життя. Цей суглоб працює в середньому 5,8, 10 років. Через 5, 8, 10 років, мені ці два суглоби треба міняти. Тобто знову наркоз, знову відновлювальні всі ці процеси, знову операція. А якщо я доживу ще 10 років, мені знову це оперувати і міняти. Зараз я зробив цей кістковий мозок і зараз я ходжу. Місяць тому я підхопив вірус і я два тижні не міг зовсім ходити, я був прикований до ліжка. Я приїхав до лікарні, думав, що будуть оперувати. А виявилось, що це запалення кісткових тканин. Я пропив місяць препарати і мені трошки полегшало", — розповів режисер.

Нагадаємо, раніше ми писали, Олексій Залевський зізнався, що насправді думає про Володимира Зеленського.

Крім цього, Фокус писав, що у дизайнера Олексія Залевського виявили важке захворювання.