Алексей Залевский, у которого неизлечимая болезнь, сообщил, что его прооперировали

Алексей Залевский имеет вторую группу инвалидности и получает пенсию, однако этих средств недостаточно для того, чтобы лечиться.

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50-летний украинский режиссер Алексей Залевский, который имеет неизлечимое заболевание — некроз костных тканей, перенес операцию по пересадке костного мозга. Об этом он рассказал в интервью Славы Демина.

В частности, о диагнозе режиссера стало известно в феврале 2024 года, тогда он рассказал в одном из своих интервью, что нуждается в операции, на которую у него нет средств. Тогда Алексей заявил, что не хотел говорить о болезни публично, ведь сейчас в стране хватает людей, которым нужна помощь.

Несмотря на это был объявлен сбор средств на лечение режиссера. В результате удалось собрать 14 тысяч евро за которые сейчас Алексей Залесский проходит лечение.

По его словам, он уже успел перенести одну операцию по пересадке костного мозга и замене одного из суставов, однако впереди его ждет еще одна такая же операция.

"Я не могу долго стоять, я не могу долго ходить. Это заболевание во время которого разрушаются костные ткани и нарушаются функции пораженного сустава. Я сделал первую операцию и мне пересадили мой же костный мозг. Мне сделали первую операцию, а потом сделают другую операцию. Потому что меняется один сустав, потом ты стабилизируешься и меняется другой сустав", — пояснил режиссер.

По его словам, сейчас он имеет вторую группу инвалидности, которая с ним до конца жизни. Как пояснил Залевский болезнь, которую он имеет неизлечима, а операции, которые он перенесет, это лишь временное улучшение состояния.

"В том дело, что эта болезнь со мной до конца моей жизни. Этот сустав работает в среднем 5,8, 10 лет. Через 5, 8, 10 лет, мне эти два сустава надо менять. То есть опять наркоз, опять восстановительные все эти процессы, опять операция. А если я доживу еще 10 лет, мне опять это оперировать и менять. Сейчас я сделал этот костный мозг и сейчас я хожу. Месяц назад я подхватил вирус и я две недели не мог совсем ходить, я был прикован к постели. Я приехал в больницу, думал, что будут оперировать. А оказалось, что это воспаление костных тканей. Я пропил месяц препараты и мне немножко полегчало", — рассказал режиссер.

Напомним, ранее мы писали, Алексей Залевский признался, что на самом деле думает о Владимире Зеленском.

Кроме этого, Фокус писал, что у дизайнера Алексея Залевского обнаружили тяжелое заболевание.