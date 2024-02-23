Відмирає кісткова тканина: у дизайнера Олексія Залевського виявили важке захворювання

Розвиваючись, некроз кісткових тканин поступово знерухомлює режисера і може прикувати його до ліжка до кінця життя. Говорити про проблеми зі здоров'ям сам Олексій Залевський не хоче, бо вважає, що пораненим українським військовим зараз доводиться гірше.

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Лікарі виявили в українського режисера і дизайнера Олексія Залевського важку хворобу — некроз кісткових тканин. Про це повідомляє ТСН.

Залевський давав журналістам телеканалу велике інтерв'ю, а після того, як телекамери припинили запис, вразив зізнанням про важку хворобу. Пів року тому лікарі виявили в нього некроз кісток. У режисера руйнується кісткова тканина в районі стегнового суглоба, внаслідок чого він може залишитися прикутим до ліжка.

Сам Олексій пояснив, що не хоче говорити про свою проблему на публіку. Адже зараз в Україні сотні військових, які внаслідок отриманих бойових поранень мають проблеми зі здоров'ям навіть серйозніші, ніж у нього.

"Я б не хотів спекулювати на цій темі, зараз багато військових, яким теж потрібна допомога. Тому й не хотів говорити про це публічно", — сказав Залевський.

Некроз суглоба, який має місце в дизайнера, — це відмирання кісткової та суглобової тканин, спричинене порушенням кровообігу та живлення суглоба. Спочатку некротичний процес охоплює субхондральну частину кістки, потім поширюється далі. Виникає на тлі травм, надмірних навантажень, наявних патологій.

Олексій Залевський — український дизайнер, художник, режисер-постановник. З 1995 по 1998 рік був креативним директором "Шварцкопф-Україна". У 1997 році Залевський вперше презентував колекцію в рамках Українського тижня моди. З 2007-го є постійним режисером-постановником проєкту Holiday Fashion Week. У 2013-му Олексій Залевський презентував свій повнометражний фільм-мюзикл ''Z-JOKE'' і отримав дві нагороди на Лондонському міжнародному кінофестивалі: "За найкращу музику" і "За найкращу режисуру".

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