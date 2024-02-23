Олексій Залевський зізнався, що насправді думає про Володимира Зеленського (відео)

Олексій Залевський не приховує, що пишається Володимиром Зеленським і вдячний йому за роботу, якою він займається. Дизайнер також розповів про знайомство з президентом.

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49-річний стиліст та режисер Олексій Залевський зізнався, що думає про нинішнього Президента України, а в минулому актора та коміка, Володимира Зеленського. Відвертими думками про нинішнього політика режисер поділився в інтерв’ю проєкт "НАОДИНЦІ".

Залевський розповів, що особисто знайомий з Володимиром Зеленським і вони зустрічалися на знімальному майданчику, однак було це всього декілька разів.

"Ми спілкувалися, коли ми повинні були робити перший фільм про мушкетерів. З того часу, я пару разів, наживо зустрічав і все. І більше ми ніяк не перетиналися", — сказав режисер.

Залевський також зізнався, що зараз Володимир Зеленський, як особистість в українській політиці викликає у нього повагу. На думку режисера, Україні пощастило, що на початку повномасштабної війни в Україні у керма держави був саме Зеленський, оскільки, якби на його місці був хтось зі старих політиків, то України як держави, ймовірніше всього, вже б не було.

45:13 Про Зеленського як президента

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"З погляду мене, як громадянина України, я знімаю перед ним капелюх. Я вважаю, що якби не Зеленський, багато б подій пішли б не так. І його фраза, що йому потрібне не таксі, а зброя, що перевернуло цю війну. Щоб про нього не говорили, скільки б на нього не набирали, але цей вчинок я вважаю, щоб був ключовим в рішенні першого тижня війни, тої нерозберихи. Йому докоряють, що він не попередив, що буде війна, ще щось там. Коротко, на нього багато там всього ллється. Але я вважаю, що за один цей вчинок він вже гідний поваги. Я не уявляю, яке в нього пекло. Ви навіть не можете уявити, яке у нього пекло соціальне, емоційне, яку відповідальність він несе, які наслідки. Це дуже складна робота. Я думаю, якби не Зеленський, ніякий би старий політик не витримав би це. Я думаю вже б давно підняли б лапки, здалися б і не було б ніякої України. Тільки лише за одне це я знімаю перед ним капелюха", — сказав режисер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський прокоментував чутки про конфлікт із Залужним. Крім цього, у Зеленського прокоментували чутки про прохання Путіна заморозити війну.