Не только alyona alyona: кто из украинских звезд имеет педагогическое образование

Не все представители украинского шоубизнеса сразу стали известными людьми, они как и каждый из нас в свое время выбирали разные профессии, однако впоследствии их путь пошел в культурную сферу.

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После окончания школы, каждый из нас всегда стоит перед выбором, какую профессию выбрать, ведь от этого выбора может зависеть все будущее. Однако, не всегда профессия, которую получаешь в учебном заведении становится твоим жизненным путем. Ежегодно традиционно в Украине в первое воскресенье октября отмечают профессиональный праздник педагоги. Фокус подготовил подборку в которой собрал представителей шоубизнеса, которые имеют педагогическое образование, но обошли путь учительства.

Алёна Алёна

Алена Алена Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Известная сегодня, как рэперка и бронзовая призерка Евровидения-2024 alyona alyona, до того как присоединиться к шоубизнесу не просто получила педагогическое образование, а даже работала по специальности. Так, alyona alyona закончила Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, а работала уже воспитателем в детском саду в Киевской области.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук также не пошел по пути учительской карьеры, хотя и получил педагогическое образование в Уманском педагогическом университете имени Павла Тычины. Однако известно, что телеведущий имеет филологическое образование.

Леся Никитюк

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведущая Леся Никитюк в родном Хмельницком также закончила гуманитарно-педагогическую академию. Там она получила специальность "Воспитатель дошкольных учреждений". Однако совместить свою жизнь с карьерой педагога сегодняшняя телеведущая не захотела.

Потап

Потап Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Ныне рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) также до карьеры в шоубизнесе имел педагогическое образование. Так, он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, в котором получил специальность учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию.

Мария Бурмака

Мария Бурмака Фото: instagram.com/mariaburmaka/

Заслуженная певица Украины и общественная активистка Мария Бурмака также начинала свой путь с получения филологического образования. Она окончила Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

Виктор Бронюк

Виктор Бронюк Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official/

Лидер группы "Тик" Виктор Бронюк, который до недавнего времени защищал Украину на фронте, также имеет педагогическое образование. Известно, что в свое время артист закончил Барское педагогическое училище и исторический факультет Винницкого государственного педагогического университета.

Напомним, ранее мы писали, что Алексей Залевский, который имеет неизлечимую болезнь, сообщил, что его прооперировали.

Кроме этого, Фокус писал, что актриса Анна Саливанчук получила диплом семейного психолога.