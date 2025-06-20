"Я не втікав": найвідоміший вчитель української мови висловився про ймовірний виїзд за кордон

Вчитель-філолог Олександр Авраменко, який довгий час активно провадив освітню діяльність в інтернеті та регулярно брав участь у телевізійних проєктах, вже понад рік майже повністю відсутній у публічному просторі. У мережі припустили, що він виїхав за кордон.

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Ввечері у четвер, 19 червня, Авраменко вперше прокоментував цей скандал, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook філософський допис з фотографією квітів у полі.

"Муха лише споживає і гидить, її стихія — лайно. Бджола ж, навпаки, трудиться, плоди її праці солодкі, та й середовище її — запашний квітник. Хай у нашому житті будуть лише квіти", — лаконічно підписав кадр пан Олександр.

Авраменко прокоментував свою "втечу"

У коментарях одна з колег філолога, Лілія Онищенко, поцікавилась в автора, чи може він спростувати інформацію, що циркулює в медіа щодо його виїзду за кордоном.

Допис Олександра Авраменка Фото: Олександр Авраменко | Facebook

"Скажіть, будь ласка, де ви нині? Чи можете спростувати чутки про те, що втікали за кордон? Чи це все ж правда і чужоземні краєвиди тепер навіюють Вам поетичність?" — запитала жінка.

На це Авраменко відповів дуже лаконічно, так і не зазначивши, де саме зараз перебуває: "Ні, я не "втікав", пані Ліліє". Можливо, найвідомішому вчителю української мови не сподобалось саме розцінювання виїзду за кордон як втечі.

Редакція Фокусу тричі намагалася домовитися з освітянином про коментар. Востаннє лист, в якому ми запитували, чи справді пан Авраменко виїхав за кордон, залишився без відповіді.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Авраменко, який навчав української мови Володимира Зеленського, змінив налаштування свого профілю в Instagram. На початку червня в розділі геолокація зазначалося "Іспанія" як місце перебування, а тепер ця інформація недоступна. Окрім того, пан Авраменко прибрав фото разом із незручними коментарями підписників — він перемістив світлини в архів або повністю видалив. Однак у мережі збереглися всі скриншоти.