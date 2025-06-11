На Канарських островах? Найвідомішого вчителя української мови звинуватили у виїзді за кордон

Вчитель української мови Олександр Авраменко, який раніше активно вів просвітницький блог у мережі та часто з'являвся на телебаченні, понад рік як практично зник з інформаційного простору.

Related video

Останні публікації філолога викликали суперечки серед підписників через підозри щодо його перебування за кордоном.

Відомий популяризатор мови та постійний учасник освітніх програм на каналі "1+1" майже повністю припинив свою публічну діяльність. Олександр, який раніше щодня ділився контентом з підписниками, останнім часом з'являється в мережі лише епізодично.

Фокус двічі звертався до педагога з проханням про інтерв’ю й отримував відмови. Авраменко пояснював, мовляв, працює над підручниками для подачі на конкурс, тому "дуже перевантажений".

Останні сліди в мережі

Крайню публікацію в Instagram Авраменко зробив у листопаді 2024 року, анонсуючи свою участь у програмах "1+1". Після цього — майже пів року тиші, яку порушив лише один пост у травні 2025 року з вирізаним фрагментом телешоу.

Олександра Авраменка звинувачують у виїзді за кордон Фото: Instagram

Дещо активніше філолог веде свою сторінку у Facebook, проте обмежується переважно привітаннями та рекламою власних навчальних матеріалів і вебінарів.

Підозри щодо виїзду за кордон

Найбільше питань у підписників викликає геолокація профілю Авраменка, яка, за словами підписників, вказує на перебування в Іспанії. У вересні 2024 року навколо цього розгорілася справжня суперечка. Шанувальники мовознавця "налетіли" на нього після публікації світлини з морського узбережжя.

У мережі пишуть, що Авраменко в Іспанії Фото: Instagram

На критичні коментарі про можливий виїзд за кордон Авраменко відповів категорично: "Я люблю Іспанію, але українським чоловікам виїзд за кордон заборонено". Однак така реакція не переконала аудиторію.

"Ваша сторінка геолокована і вказує Spain уже не перший місяць. Навіщо обманювати підписників?" — дорікали філологові у коментарях. На такі закиди він відповідав досить різко: "Що з вами не так? Угамуйтеся".

Олександр Авраменко: що про нього відомо

Олександр народився у Запорізькій області й пройшов шлях від дитини, що розмовляла суржиком, до одного з найвпливовіших популяризаторів української мови. Автор численних навчальних посібників, викладач, репетитор та диктор радіодиктанту національної єдності.

Цікаво, що саме Авраменко навчав української мови багатьох знаменитостей, зокрема Президента України Володимира Зеленського, коли той ще очолював студію "Квартал 95".

Філолог не приховував, що його річний дохід сягав кількох мільйонів гривень. Крім того, він хизувався нерухомістю за кордоном — на Канарському острові Тенерифе, що в Іспанії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відома співачка Юлія Саніна прокоментувала виїзд свого чоловіка з України.

Режисер Стас Жирков також зізнався, як виїхав за кордон під час війни.

А от акторка Ніна Набока розповіла, як ходила у військкомат, проте їй відмовили у мобілізації. Зірка екрану мала наміри доєднатися до захисту України.