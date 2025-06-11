На Канарских островах? Самого известного учителя украинского языка обвинили в выезде за границу

Учитель украинского языка Александр Авраменко, который ранее активно вел просветительский блог в сети и часто появлялся на телевидении, уже больше года как практически исчез из информационного пространства.

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Последние публикации филолога вызвали споры среди подписчиков из-за подозрений относительно его пребывания за границей.

Известный популяризатор украинского языка и постоянный участник образовательных программ на канале "1+1" почти полностью прекратил свою публичную деятельность. Александр ранее ежедневно делился контентом с подписчиками, но в последнее время появляется в сети лишь эпизодически.

Фокус дважды обращался к педагогу с просьбой об интервью и получал отказы. Авраменко объяснял, мол, работает над учебниками для подачи на конкурс, поэтому "очень загружен".

Последние следы в сети

Крайнюю публикацию в Instagram Авраменко сделал в ноябре 2024 года, анонсируя свое участие в программах "1+1". После этого — почти полгода тишины, которую нарушил лишь один пост в мае 2025 года с вырезанным фрагментом телешоу.

побережья.

Александра Авраменко обвиняют в выезде за границу Фото: Instagram

На

В сети пишут, что Авраменко в Испании Фото: Instagram

Несколько активнее филолог ведет свою страницу в Facebook, однако ограничивается преимущественно поздравлениями и рекламой собственных учебных материалов и вебинаров.

Подозрения относительно выезда за границу

Больше всего вопросов у подписчиков вызывает геолокация профиля Авраменко, которая, по словам подписчиков, указывает на пребывание в Испании. В сентябре 2024 года вокруг этого разгорелся настоящий спор. Поклонники педагога "налетели" на него после публикации фотографии с морского побережья.

В сети пишут, что Авраменко в Испании Фото: Instagram

На критические комментарии о возможном выезде за границу Авраменко ответил категорически: "Я люблю Испанию, но украинским мужчинам выезд за границу запрещен". Однако такая реакция не убедила аудиторию.

"Ваша страница геолоцирована и указывает Spain уже не первый месяц. Зачем обманывать подписчиков?" — упрекали филолога в комментариях. На такие упреки он отвечал довольно резко: "Что с вами не так? Успокойтесь".

Александр Авраменко: что о нем известно

Александр родился в Запорожской области и прошел путь от ребенка, разговаривающего на суржике, до одного из самых влиятельных популяризаторов украинского языка. Автор многочисленных учебных пособий, преподаватель, репетитор и диктор радиодиктанта национального единства.

Интересно, что именно Авраменко учил украинскому языку многих знаменитостей, в частности Президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще возглавлял студию "Квартал 95".

Филолог не скрывал, что его годовой доход достигал нескольких миллионов гривен. Кроме того, он хвастался недвижимостью за рубежом — на Канарском острове Тенерифе, что в Испании.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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А вот актриса Нина Набока рассказала, как ходила в военкомат, однако ей отказали в мобилизации. Звезда экрана намеревалась присоединиться к защите Украины.