Найвідоміший вчитель української мови після скандалу приховав своє провокативне фото

Олександр Авраменко вперше відреагував на розголос щодо його ймовірного виїзду за кордон. Напередодні користувачі мережі звернули увагу, що педагог практично зник з інформаційного простору.

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Після скандалу вчитель, який навчав української мови Володимира Зеленського, змінив налаштування свого профілю в Instagram. На початку червня в розділі геолокація зазначалося "Іспанія" як місце перебування, а тепер ця інформація недоступна.

Окрім того, пан Авраменко прибрав фото разом із незручними коментарями підписників — він перемістив світлини в архів або повністю видалив. Однак у мережі збереглися всі скриншоти.

Фокус втретє звернувся до філолога за коментарем, однак лист, надісланий на електронну пошту, на момент публікації залишився без відповіді.

Реакція колег на кейс з Авраменком

Після того як новина про можливий виїзд Олександра Авраменка пройшлась усіма провідними медіа країни, у соціальних мережах з’явилися перші реакції від українських публічних діячів.

Зокрема, письменник Остап Українець, який мобілізувався навесні 2024 року, іронічно прокоментував ситуацію у своєму Facebook. "Я ще дивувався, чому на круглому столі з питань української мови не було пана Авраменка. А воно, виявляється, у нього поважна причина", — написав він.

Свою думку висловив журналіст та військовослужбовець Віктор Трегубов, розкритикувавши мовознавця: "Оскільки саме цей дресирований тюлень своїм непересічним мовознавчим авторитетом ствердив дитсадкове правило "власні назви пишемо з малої літери, якщо вони позначають щось, що нам не подобається", я б волів попросити не впускати, якщо назад проситиметься".

Чим прославився Авраменко

Олександр Авраменко родом із Запорізької області. Він — автор численних навчальних посібників, викладач, репетитор, а також диктор радіодиктанту національної єдності. Цікаво, що Олександр свого часу навчав української мови багатьох публічних осіб, зокрема Володимира Зеленського, ще до його обрання Президентом — у період, коли той керував студією "Квартал 95".

Філолог Олександр Авраменко Фото: Instagram

Філолог неодноразово розповідав у медіа про свій успішний фінансовий стан: за його словами, щорічний дохід складав кілька мільйонів гривень. Також він відверто розповідав про свою нерухомість за кордоном, зокрема апартаменти на іспанському острові Тенерифе (Канарські острови).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відома співачка Юлія Саніна прокоментувала виїзд свого чоловіка з України.

Режисер Стас Жирков також зізнався, як виїхав за кордон під час війни.

А от акторка Ніна Набока розповіла, як ходила у військкомат, проте їй відмовили у мобілізації. Зірка екрану мала наміри доєднатися до захисту України.