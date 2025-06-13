Самый известный учитель украинского языка после скандала скрыл свое провокационное фото

Александр Авраменко впервые отреагировал на историю относительно его вероятного выезда за границу. Накануне пользователи сети обратили внимание, что педагог практически исчез из информационного пространства.

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После скандала учитель, который обучал украинскому языку Владимира Зеленского, изменил настройки своего профиля в Instagram. В начале июня в разделе геолокация указывалось "Испания" как место пребывания, а теперь эта информация недоступна.

Кроме того, господин Авраменко убрал фотографию вместе с неудобными комментариями подписчиков — он переместил снимок в архив или полностью удалил. Однако в сети сохранились все скриншоты.

Фокус в третий раз обратился к филологу за комментарием, однако письмо, отправленное на электронную почту, на момент публикации осталось без ответа.

Реакция коллег на кейс с Авраменко

После того как новость о возможном выезде Александра Авраменко прошлась всеми ведущими медиа страны, в социальных сетях появились первые реакции от украинских публичных деятелей.

В частности, писатель Остап Украинец, который мобилизовался весной 2024 года, иронично прокомментировал ситуацию в своем Facebook. "Я еще удивлялся, почему на круглом столе по вопросам украинского языка не было господина Авраменко. А оно, оказывается, у него уважительная причина", — написал он.

Свое мнение высказал журналист и военнослужащий Виктор Трегубов, раскритиковав языковеда: "Поскольку именно этот дрессированный тюлень своим незаурядным языковедческим авторитетом утвердил детсадовское правило "собственные названия пишем с маленькой буквы, если они обозначают что-то, что нам не нравится", я бы предпочел попросить не впускать, если обратно будет проситься".

Чем прославился Авраменко

Александр Авраменко родом из Запорожской области. Он — автор многочисленных учебных пособий, преподаватель, репетитор, а также диктор радиодиктанта национального единства. Интересно, что Александр в свое время учил украинскому языку многих публичных лиц, в частности Владимира Зеленского, еще до его избрания Президентом — в период, когда тот руководил студией "Квартал 95".

Филолог Александр Авраменко Фото: Instagram

Филолог неоднократно рассказывал в медиа о своем успешном финансовом состоянии: по его словам, ежегодный доход составлял несколько миллионов гривен. Также он рассказывал о своей недвижимости за рубежом, в частности апартаментах на испанском острове Тенерифе (Канарские острова).

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Известная певица Юлия Санина прокомментировала выезд своего мужа из Украины.

Режиссер Стас Жирков также признался, как уехал за границу во время войны.

А вот актриса Нина Набока рассказала, как ходила в военкомат, однако ей отказали в мобилизации. Звезда экрана намеревалась присоединиться к защите Украины.