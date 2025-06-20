"Я не убегал": самый известный учитель украинского языка высказался о вероятном выезде за границу

Учитель-филолог Александр Авраменко, который долгое время активно вел образовательную деятельность в интернете и регулярно участвовал в телевизионных проектах, уже более года почти полностью отсутствует в публичном пространстве. В сети предположили, что он выехал за границу.

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Вечером в четверг, 19 июня, Авраменко впервые прокомментировал этот скандал, опубликовав на своей странице в Facebook философский пост с фотографией цветов в поле.

"Муха лишь потребляет и гадит, ее стихия — дерьмо. Пчела же, наоборот, трудится, плоды ее труда сладкие, и среда ее — душистый цветник. Пусть в нашей жизни будут только цветы", — лаконично подписал кадр господин Александр.

Авраменко прокомментировал свой "побег"

В комментариях одна из коллег филолога, Лилия Онищенко, поинтересовалась у автора, может ли он опровергнуть информацию, циркулирующую в медиа относительно его выезда за границу.

Пост Александра Авраменко Фото: Олександр Авраменко | Facebook

"Скажите, пожалуйста, где вы сейчас? Можете опровергнуть слухи о том, что бежали за границу? Или это все же правда и чужеземные пейзажи теперь навевают Вам поэтичность?" — спросила женщина.

На это Авраменко ответил очень лаконично, так и не указав, где именно сейчас находится: "Нет, я не "убегал", госпожа Лилия". Возможно, известному учителю украинского языка не понравилось именно расценивание выезда за границу как побега.

Редакция Фокуса трижды пыталась договориться с педагогом о комментарии. Последнее письмо, в котором мы спрашивали, действительно ли господин Авраменко выехал за границу, осталось без ответа.

Что предшествовало

Напомним, ранее мы писали, что Олександр Авраменко, который обучал украинскому языку Владимира Зеленского, изменил настройки своего профиля в Instagram. В начале июня в разделе геолокация отмечалось "Испания" как место пребывания, а теперь эта информация недоступна. Кроме того, господин Авраменко убрал фото вместе с неудобными комментариями подписчиков — он переместил фотографии в архив или полностью удалил. Однако в сети сохранились все скриншоты.