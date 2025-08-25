Поросла бур'янами: в Києві показали занедбану могилу видатного українця (фото)

Блогер Владислав Тимошенко привернув увагу громадськості до стану могили відомого українського письменника Григора Тютюнника на столичному Байковому цвинтарі. Завдяки небайдужості активіста та його підписників, місце поховання класика української літератури вдалося прибрати та висадити там квіти.

У суботу, 23 серпня, популярний український блогер Владислав Тимошенко оприлюднив на YouTube нове відео. У кадрі автор продемонстрував, у якому занедбаному стані сьогодні могила одного з найвідоміших письменників України — Григора Тютюнника, автора оповідання "Три зозулі з поклоном" і "Вогник далеко в степу". Поховання класика повністю поросло бур'янами та виглядало покинутим.

"Могила письменника, який трагічно пішов з життя у 1980 році, була в жахливому стані — заросла травою та повністю занедбана", — розповів Владислав Тимошенко у своєму репортажі.

Він також звернув увагу глядачів на те, що поруч з письменником поховані члени його родини: дружина Тютюнник Людмила Василівна та син Тютюнник Михайло Григорович. Обоє померли у 2015 році.

"Інший син письменника нині проживає в Америці з 2008 року. Тому могилку немає кому прибирати. У минулому році, знаю, що прибирали працівники одного з київських видавництв. Бачив їхнє відео. Ось прив’язали жовто-блакитну стрічечку, але вона вже вицвіла", — зазначив активіст під час огляду цвинтаря.

Владислав також вирішив пофарбувати огорожу й підмалювати стерті літери на пам’ятнику.

"Від щирого серця дуже хочу подякувати всім тим, хто доєднався до збору коштів, донатив на прибирання, на закупівлю всіх цих розхідних матеріалів", — поділився Тимошенко результатами своєї роботи.

Спадщина Григора Тютюнника

Григор Тютюнник залишився в історії української літератури як талановитий прозаїк, чия творчість і досі вражає читачів глибиною та художньою майстерністю. Народився 5 грудня 1931 року на Полтавщині. Він створив низку видатних творів, серед яких "Три зозулі з поклоном", "Климко", "Вогник у далекому степу".

У ніч із 5-го на 6 березня 1980 року 48-річний письменник наклав на себе руки. У руці він стискав передсмертну записку: "Домучуйте когось іншого, а моє, що в мене є, спаліть".

