Поросшая сорняками: в Киеве показали заброшенную могилу выдающегося украинца (фото)

Блогер Владислав Тимошенко привлек внимание общественности к состоянию могилы известного украинского писателя Григора Тютюнника на столичном Байковом кладбище. Благодаря неравнодушию активиста и его подписчиков, место захоронения классика украинской литературы удалось убрать и высадить там цветы.

Related video

В субботу, 23 августа, популярный украинский блогер Владислав Тимошенко обнародовал на YouTube новое видео. В кадре автор продемонстрировал, в каком запущенном состоянии сегодня находится могила одного из самых известных писателей Украины — Григора Тютюнника, автора рассказов "Три кукушки с поклоном" и "Огонек далеко в степи". Захоронение классика полностью поросло сорняками и выглядело заброшенным.

Могила Григора Тютюнника

"Могила писателя, который трагически ушел из жизни в 1980 году, была в ужасном состоянии — поросла травой и полностью заброшена", — рассказал Владислав Тимошенко в своем репортаже.

Он также обратил внимание зрителей на то, что рядом с писателем похоронены члены его семьи: жена Тютюнник Людмила Васильевна и сын Тютюнник Михаил Григорьевич. Оба умерли в 2015 году.

Могила Григора Тютюнника до уборки Фото: YouTube

"Другой сын писателя сейчас проживает в Америке с 2008 года. Поэтому могилку некому убирать. В прошлом году, знаю, что убирали работники одного из киевских издательств. Видел их видео. Вот привязали желто-голубую ленточку, но она уже выцвела", — отметил активист во время осмотра кладбища.

Владислав также решил покрасить ограждение и подрисовать стертые буквы на памятнике.

"От всей души очень хочу поблагодарить всех тех, кто присоединился к сбору средств, донатил на уборку, на закупку всех этих расходных материалов", — поделился Тимошенко результатами своей работы.

Убрана могила Григора Тютюнника Фото: YouTube

Наследие Григора Тютюнника

Григорий Тютюнник остался в истории украинской литературы как талантливый прозаик, чье творчество до сих пор поражает читателей глубиной и художественным мастерством. Он родился 5 декабря 1931 года на Полтавщине. Создал ряд выдающихся произведений, среди которых "Три кукушки с поклоном", "Климко", "Огонек в далекой степи".

В ночь с 5-го на 6 марта 1980 года 48-летний писатель покончил с собой. В руке он сжимал предсмертную записку: "Домучивайте кого-то другого, а мое, что у меня есть, сожгите".

Напомним, ранее Фокус писал:

На Зверинецком кладбище в Киеве поставили памятник легендарной певице и народной артистке Украины Нине Матвиенко. К сожалению, в надписи мастера допустили грубую ошибку.

Дочь Скрябина посетила могилу отца в годовщину его гибели на Брюховицком кладбище под Львовом. Фотографию девушка опубликовала в своем Instagram.

Кроме того, бюст с могилы Джима Моррисона случайно нашли спустя 37 лет.