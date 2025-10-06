"Никому вы не нужны": двоечник разорвал сеть, убрав могилу первой учительницы

Мужчина, который не назвал себя, пришел на могилу к своей первой учительнице, Елене Владимировне, чтобы там убрать. По его словам, ни дочь, ни одноклассники не захотели наводить порядок на кладбище.

Короткая запись, на которой мужчина показывает заброшенную могилу учительницы, появилась в TikTok, спровоцировав широкую дискуссию среди зрителей. Люди были удивлены, что могила в таком ужасном состоянии еще при жизни людей, которым она отдала все, что могла. Фокус также обратил внимание на эту запись.

"Ну что, Елена Владимировна, моя первая учительница. Снял я видео, показал, что возле вас сорняки. Никто из одноклассников не убрал, дочь не пришла. Как говорится, никому вы больше не нужны. Так оно есть, пока жив человек, то он нужна, а не жив — все. Ну ничо, сейчас я вас уберу", — комментирую мужчина за кадром.

Могила учительницы Фото: TikTok

Далее он приступил к работе: выкосил траву и сорняки, поставил по бокам искусственные цветы, а также полил саженцы непосредственно на могиле. Результат заметен невооруженным глазом, однако, возможно, не так идеально, как хотелось бы.

"Все, убрал. Выкосил немного, как троечник. Я знаю, вы троечников не любили. Любили отличников. Ну, видите ли — отличники не пришли вас убирать. Так что почивайте с Богом", — подытожил он.

Зрители в комментариях поблагодарили мужчину за неравнодушие. Некоторые начали осуждать родственников и других учеников учительницы.

"Пацанский поступок, отличника не удалось сделать, а человека удалось";

"Учителя возьмите на заметку троечников";

"Когда прихожу косить сорняки на кладбище к родственникам, то кошу также у всех, что знал когда-то. Пока бензин не заканчивается";

"Шах и мат, и привет на тот свет";

Комментарии от зрителей Фото: TikTok

"Молодец! Не стал отличником — стал человеком!";

"На троечниках мир держится";

"Одного нормального воспитала, пусть почивает с Господом".

Одна из зрительниц написала: "Еще такой темы в TikTok не видела". Это видео собрало полмиллиона просмотров, более 15 тысяч лайков, комментариев, репостов и других реакций.

