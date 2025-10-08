На пам'ятнику Ніні Матвієнко виправили помилку після обурення суспільства: проте залишився нюанс, — ЗМІ

Грубу помилку на пам'ятнику народній артистці України Ніні Матвієнко, встановленому на могилі покійної співачки, виправили після суспільного обурення у мережі. Однак зробили це не до кінця.

Related video

Неправильну римську цифру "VII" у даті смерті Ніни Матвієнко просто замалювали. Про це повідомив кореспондент видання OBOZ.UA, що побував на Звіринецькому кладовищі і помітив зміни на пам'ятнику артистці.

Журналіст стверджує, що неправильний місяць смерті (липень) на пам'ятнику замалювали. Натомість правильного місяця ("X", що позначає жовтень) так і не вказали. Через це неточність на пам'ятнику Ніні Матвієнко зберігається.

Варто зазначити, що скандал через грубу помилку на пам'ятнику на могилі Ніни Матвієнко спалахнув у червні, коли автори проєкту про історію поховань у TikTok поділилися кадрами зі Звіринецького кладовища у Києві, де похована артистка. Користувачі помітили неточність у даті смерті співачки, адже у датах було зазначено: "1947.10/Х — 2023.8/VII".

Скриншот | пам'ятник Ніні Матвієнко з помилкою Фото: TikTok

Люди обурилися такою грубою помилкою, оскільки сама артистка померла 8 жовтня й недожила до 76-го дня народження 2 дні.

До слова, 8 жовтня 2025 року минають другі роковини з дня смерті Ніни Матвієнко. Артистка померла 8 жовтня 2023 року у віці 75 років, а 11 жовтня її поховали на Звіринецькому кладовищі у столиці. Про причини смерті не повідомлялося одразу, однак згодом Арсен Мірзоян, зять Ніни Митрофанівни, в інтерв'ю для програми "Слава+" розповів, що життя артистки забрала онкологія.

На прощання з легендарною зіркою української сцени прийшло дуже багато людей, зокрема чимало знаменитостей. Саму Ніну Матвієнко привезли у білій труні.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Тоня Матвієнко звернулася до своєї покійної матері у перші роковини її смерті й розкрила бажання мами, про яке та розповіла уві сні.

Також Фокус розповідав, чим запам'яталася Ніна Матвієнко, яка отримала низку почесних нагород за свої досягнення перед Україною.