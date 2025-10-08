На памятнике Нине Матвиенко исправили ошибку после возмущения общества: однако остался нюанс, — СМИ

Грубую ошибку на памятнике народной артистке Украины Нине Матвиенко, установленном на могиле покойной певицы, исправили после общественного возмущения в сети. Однако сделали это не до конца.

Неправильную римскую цифру "VII" в дате смерти Нины Матвиенко просто зарисовали. Об этом сообщил корреспондент издания OBOZ.UA, побывавший на Зверинецком кладбище и заметивший изменения на памятнике артистке.

Журналист утверждает, что неправильный месяц смерти (июль) на памятнике зарисовали. Зато правильный месяц ("X", обозначающий октябрь) так и не указали. Поэтому неточность на памятнике Нине Матвиенко сохраняется.

Стоит отметить, что скандал из-за грубой ошибки на памятнике на могиле Нины Матвиенко вспыхнул в июне, когда авторы проекта об истории захоронений в TikTok поделились кадрами со Зверинецкого кладбища в Киеве, где похоронена артистка. Пользователи заметили неточность в дате смерти певицы, ведь в датах было указано: "1947.10/Х — 2023.8/VII".

Скриншот | памятник Нине Матвиенко с ошибкой Фото: TikTok

Люди возмутились такой грубой ошибкой, поскольку сама артистка умерла 8 октября и недожила до 76-го дня рождения 2 дня.

К слову, 8 октября 2025 года исполняется вторая годовщина со дня смерти Нины Матвиенко. Артистка умерла 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет, а 11 октября ее похоронили на Зверинецком кладбище в столице. О причинах смерти не сообщалось сразу, однако впоследствии Арсен Мирзоян, зять Нины Митрофановны, в интервью для программы "Слава+" рассказал, что жизнь артистки унесла онкология.

На прощание с легендарной звездой украинской сцены пришло очень много людей, в том числе немало знаменитостей. Саму Нину Матвиенко привезли в белом гробу.

Также Фокус рассказывал, чем запомнилась Нина Матвиенко, которая получила ряд почетных наград за свои достижения перед Украиной.