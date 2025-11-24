"Потрібно контролювати": Даша Малахова розповіла про пережиту онкологію

Українська телеведуча та акторка Даша Малахова розповіла, як переживала онкологію понад 20 років тому. Зірка екрану вже тривалий час перебуває у стані ремісії.

Акторка прийшла на інтервʼю до Слави Дьоміна. Він поцікавився, як жінка пережила важку хворобу та чи не боїться її повернення.

Даша Малахова перенесла онкологію

"Шикарно", — відповіла акторка на запитання, як її здоровʼя зараз.

За словами Малахової, страх, що рак може повернутися, у неї "не більший, ніж у кожної люди".

"25 років ремісії. Це вже я здорова. В принципі, мені здається, рак це така хвороба. Він може повернутися як у людини, у якої був рак. Бо зараз така перерва це вже вважається як новий рак", — сказала вона.

Зокрема, ведуча регулярно здає аналізи для профілактики здоровʼя і вона робила б це і без минулої хвороби.

"Я б все одно боялася раку, навіть якби в мене раку не було. Бо це погана хвороба, яку потрібно контролювати", — зазначила акторка.

Даша Малахова пригадала, що в той час дуже багато каталася на роликах, тому переймалася, що через операцію довго не зможе повернутися до улюбленого хобі.

Вона наголосила, що навіть після пологів майже одразу йшла на роботу.

"Я дітей народжувала і через два дні йшла на роботу. В мене два кесарівих розтини. Я просто брала чемодани і йшла. Я не знаю, як в мене нутрощі не повипадали. Бо всі ми таке робили. І мами наші, і ми робили", — сказала акторка.

У мами Даші Малахової теж була онкологія.

"Обожнюю її. Вона янгол, одна з найталановитіших людей. Вона справжня жінка. Вона була дуже правдивою. Коли вона помирала, вона дала мені найкращий час. Останні десять років ми провели разом", — пригадує ведуча.

Даша Малахова Фото: Instagram

Розлучення та теперішній шлюб

Зокрема, ініціаторкою другого розлучення була саме Даша.

"Я думаю, що стосунки людей це розвиток. Якщо ти йдеш, йдеш, йдеш по лабіринту і потім приходиш у глуху стіну, це причина розставатися. Єдина причина", — вважає вона.

Коли акторка "прийшла в стіну", то може легко відпустити людину.

Теперішній чоловік зірки екрану Сергій на 10 років молодший за неї. Він працював тренером Даші.

Даша Малахова з чоловіком Сергієм Фото: Instagram

