Євген Рибчинський бореться з онкологією: попав під дощ, коли вибухнув Чорнобиль

Український поет і композитор Євген Рибчинський уперше публічно заговорив про боротьбу з онкологічним захворюванням. Митець зізнався, що нещодавно переніс операцію з видалення пухлини на шкірі, а перші проблеми зі здоров'ям почалися ще у 2015 році.

Євген Рибчинський розповів, що онкологічне захворювання має спадковий характер і пов'язане зі шкірою. Ймовірно, це наслідок Чорнобильської катастрофи. Інтерв’ю з ним опублікував проєкт "Наодинці" у YouTube.

"Це спадкове. Це шкіра. Це дуже неприємні моменти, тому що інколи видаляють пів тіла. Ти бачиш поверхнево, а всередині воно в три рази більше, ніж ти бачиш ззовні. Вперше це було у 2015 році. Зараз в іншому місці", — зізнався композитор.

Все почалось у 2015 році

Митець згадав, що вперше зіткнувся з цим діагнозом у 2015 році. Зараз пухлина з'явилася в іншому місці, що змусило його знову лягти під ніж хірурга.

Євген Рибчинський розповів про онкологію Фото: YouTube

Через хворобу композитору категорично протипоказане перебування на сонці. Хоча Рибчинський визнав, що дуже любить засмагати, останні роки він змушений від цього відмовитися. Натомість чоловік регулярно приймає вітаміни для підтримки організму.

Причини хвороби

Говорячи про можливі причини захворювання, композитор зазначив, що в його батьків завжди були проблеми зі шкірою, а дерматологічні захворювання супроводжують родину постійно.

"У моїх батьків не дуже добра шкіра. Дерматологія у нашій родині постійно присутня. Може, після 1986 року, після Чорнобиля. Такий варіант теж можливий, бо тоді запустилися процеси, які ми досі вигрібаємо. Добре, що не променева хвороба", — додав він.

Він також поділився спогадом про той фатальний день — 26 квітня, коли сталася аварія на ЧАЕС. Тоді він разом із батьком відвідував футбольний матч і потрапив під дощ, який, як згодом з'ясувалося, міг містити радіоактивні речовини.

