Таїсія Повалій виконала "Рідна мати моя" в РФ: Рибчинський різко засудив співачку

Український поет та композитор Євген Рибчинський жорстко розкритикував Таїсію Повалій за виступ у Росії на новорічному концерті. Він назвав дії співачки зрадою та проявом цинізму на тлі війни проти України.

У своєму дописі Рибчинський заявив, що його обурює чергова поява Повалій на російській сцені, де вона розважала військову та політичну еліту Росії. За його словами, особливо ганебним є те, що співачка виконала українську пісню "Рідна мати моя", добре усвідомлюючи, що в цей самий час мільйони українських матерів живуть під обстрілами та щодня моляться за своїх синів і дочок.

Таїсія Повалій на російському концерті "Новогодний голубой огонек" Фото: YouTube

Поет наголосив, що автори цієї пісні — Андрій Малишко та Платон Майборода — не пережили б такої наруги над своїм твором. Він підкреслив, що виконання української пісні перед тими, кого він назвав катами українського народу, є виявом абсолютного цинізму та моральної ницості.

Рибчинський також зазначив, що вважає подібні виступи співучастю в злочинах проти України, і висловив переконання, що зрадників чекає довічна ганьба, а агресорів — покарання. Завершуючи звернення, поет висловив підтримку українським захисникам, нації та величній українській пісні.

Крім того, нещодавно співачка Таїсія Повалій, яку торік позбавили звання заслуженої артистки України, разом із колишньою киянкою Наташею Корольовою виступила для Володимира Путіна на неформальному саміті голів СНД у Санкт-Петербурзі.