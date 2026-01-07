Підтримайте нас RU
Таїсія Повалій виконала "Рідна мати моя" в РФ: Рибчинський різко засудив співачку

Повалій виступила в РФ
Співачка Таїсія Повалій | Фото: Скрін відео

Український поет та композитор Євген Рибчинський жорстко розкритикував Таїсію Повалій за виступ у Росії на новорічному концерті. Він назвав дії співачки зрадою та проявом цинізму на тлі війни проти України.

У своєму дописі Рибчинський заявив, що його обурює чергова поява Повалій на російській сцені, де вона розважала військову та політичну еліту Росії. За його словами, особливо ганебним є те, що співачка виконала українську пісню "Рідна мати моя", добре усвідомлюючи, що в цей самий час мільйони українських матерів живуть під обстрілами та щодня моляться за своїх синів і дочок.

Таїсія повалій в рф
Таїсія Повалій на російському концерті "Новогодний голубой огонек"
Фото: YouTube

Поет наголосив, що автори цієї пісні — Андрій Малишко та Платон Майборода — не пережили б такої наруги над своїм твором. Він підкреслив, що виконання української пісні перед тими, кого він назвав катами українського народу, є виявом абсолютного цинізму та моральної ницості.

Відео дня

Рибчинський також зазначив, що вважає подібні виступи співучастю в злочинах проти України, і висловив переконання, що зрадників чекає довічна ганьба, а агресорів — покарання. Завершуючи звернення, поет висловив підтримку українським захисникам, нації та величній українській пісні.

