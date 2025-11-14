"Я фанат його": Рибчинський назвав найкращого співака України за останні 10 років

Український поет Юрій Рибчинський розкрив ім'я українського співака, якого вважає одним з найкращих. Саме Артем Пивоваров зібрав цілих сім "Палаців спорту" один за одним.

Автор хітів, який відвідав один з концертів, у проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що радий бачити, як навіть у важкі часи на сцені зʼявляються такі таланти. Зокрема, Рибчинський вважає Артема Пивоварова одним з найкращих співаків в Україні за останні 10 років.

Юрій Рибчинський про Артема Пивоварова

"Він фанат мене, а я фанат його. У нас взаємність. Я просто вважаю його одним з найкращих наших співаків за останні мінімум 10 років. Я дуже щасливий, що у нас в цей непростий час з'являються такі дуже талановиті люди", — каже поет.

Цікаво, що Пивоваров цього листопада зібрав сім концертів у столичному "Палаці спорту". Ведуча Анна Севастьянова поцікавилась у Рибчинського, чи хтось з українських артистів зміг би скласти йому конкуренцію.

Відео дня

"Я думаю, що в ні. Думаю, що на сьогодні, мені важко так уявляти, але думаю, що навіть якби повернувся Винник, то не зміг би сім концертів", — відповів Юрій Євгенович.

Артем Пивоваров Фото: facebook.com/pivovarovofficial

Цікаво, що син поета Євген Рибчинський зізнався, що вони самі просили Артема виконати пісню батька "Ти, земле моя". А загалом авторські права на поезії Юрія Євгеновича коштують від безкоштовно до тисяч доларів, залежно від ставлення поета до майбутніх виконавців.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український поет Юрій Рибчинський пригадав, що Таїсію Повалій, яка підтримує Росію у війні, вдалося "купити" за мільйон доларів.

Тоні Матвієнко загрожують юридичні наслідки через порушення авторських прав. Євген Рибчинський звинувачує її в порушенні авторського права.

Крім того, за словами Потапа, виступ Артема Пивоварова коштує близько 60 тисяч доларів.