"Так не робиться": Рибчинський почав погрожувати Тоні Матвієнко (відео)

Заслуженій артистці України Тоні Матвієнко загрожують серйозні юридичні наслідки через порушення авторських прав. Відомий композитор Євген Рибчинський звинувачує її в піратському використанні пісень.

Євген Рибчинський публічно заявив про порушення авторських прав з боку співачки Тоні Матвієнко. За його словами, артистка регулярно виконує чужі композиції без отримання відповідних дозволів від правовласників. Про це він розповів в ефірі проєкту "Балючі теми".

"Існує виконавиця, яка займається піратським співом, але поки що ми її не турбуємо. Це Тоня Матвієнко. Ці композиції створювалися для її матері. До Ніни Митрофанівни ми ставимося як до рідної людини, а ось до Тоні – зовсім інакше. Проблеми в неї виникнуть не з нами, а з іншими авторами", — зазначив Рибчинський.

Претензії щодо спадщини Поклада

Композитор пригадує виконання Матвієнко пісні "Ой, летіли дикі гуси", авторство музики до якої належить легендарному Ігорю Покладу. Рибчинський підкреслив, що вдова композитора, Світлана, володіє спадковими авторськими правами і має законні підстави для судового переслідування.

"Тоня жодного разу не взяла участі в концертах пам'яті Поклада, але при цьому гастролює і виконує його твори. Так не робиться. Це називається шара. Воно на шару дісталося, тож чому я повинна комусь платити. Вона ще не попадала в такі ситуації. Я одразу попереджаю: Тоню, ти в небезпеці", — категорично заявив поет.

Потрібно налагодити діалог

Для уникнення правових ускладнень Євген Рибчинський рекомендував співачці налагодити діалог зі спадкоємцями авторських прав. Зокрема, композитор порадив Матвієнко врегулювати питання використання творчої спадщини з вдовою Ігоря Поклада.

Продюсер також зауважив, що суперечки з його власною родиною можна легко вирішити шляхом прямої комунікації та досягнення взаємоприйнятних домовленостей.

