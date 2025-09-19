"Так не делается": Рыбчинский начал угрожать Тоне Матвиенко (видео)

Заслуженной артистке Украины Тоне Матвиенко грозят серьезные юридические последствия из-за нарушения авторских прав. Известный композитор Евгений Рыбчинский обвиняет ее в пиратском использовании песен.

Related video

Евгений Рыбчинский публично заявил о нарушении авторских прав со стороны певицы Тони Матвиенко. По его словам, артистка регулярно исполняет чужие композиции без получения соответствующих разрешений от правообладателей. Об этом он рассказал в эфире проекта "Болючі теми".

"Есть исполнительница, которая занимается пиратским пением, но пока что мы ее не беспокоим. Это Тоня Матвиенко. Эти композиции создавались для ее матери. К Нине Митрофановне мы относимся как к родному человеку, а вот к Тоне — совсем иначе. Проблемы у нее возникнут не с нами, а с другими авторами", — отметил Рыбчинский.

Претензии из-за наследия Поклада

Композитор вспоминает исполнение Матвиенко песни "Ой, летели дикі гуси", авторство музыки к которой принадлежит легендарному Игорю Покладу. Рыбчинский подчеркнул, что вдова композитора, Светлана, владеет наследственными авторскими правами и имеет законные основания для судебного преследования.

"Тоня ни разу не приняла участия в концертах памяти Поклада, но при этом гастролирует и исполняет его произведения. Так не делается. Это называется шара. Оно на шару досталось, так почему я должна кому-то платить. Она еще не попадала в такие ситуации. Я сразу предупреждаю: Тоня, ты в опасности", — категорично заявил поэт.

Нужно наладить диалог

Во избежание правовых осложнений Евгений Рыбчинский рекомендовал певице наладить диалог с наследниками авторских прав. В частности, композитор посоветовал Матвиенко урегулировать вопрос использования творческого наследия с вдовой Игоря Поклада.

Композитор Евгений Рыбчинский Фото: Instagram

Продюсер также отметил, что споры с его собственной семьей можно легко решить путем прямой коммуникации и достижения взаимоприемлемых договоренностей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тоня Матвиенко записала песню-посвящение матери к ее дню рождения, однако не успела презентовать подарок.

Блондинка Тоня Матвиенко удивила кардинальным перевоплощением и стала брюнеткой.

Кроме того, на Зверинецком кладбище в Киеве поставили памятник Нине Матвиенко. Впрочем, в надписи мастера допустили грубую ошибку.