Тоня Матвієнко раптово стала брюнеткою: реакція глядачів (фото)
Українська співачка Тоня Матвієнко здивувала кардинальним перевтіленням. Зірка сцени завітала до відомого візажиста та наважилася на експеримент.
Відео в новому іміджі артистка показала в Instagram.
Образ для доньки Ніни Матвієнко створив зірковий візажист Єгор Андрюшин, показавши, як проходив процес перевтілення. Спочатку Тоня постала перед об'єктивом без косметики та зі своїм довгим світлим волоссям. У цей момент вони з Єгором підспівували її композиції "Ліхтарики".
Далі Андрюшин зробив зірковій клієнтці ефектний макіяж з акцентом на очі. Окрім цього, майстер змінив співачці й зачіску. Тоня Матвієнко неочікувано показалася з коротким темним волоссям та з чубчиком. Втім, судячи з усього, це лише перука.
"Як вам перевтілення?" – запитав візажист.
Користувачі мережі засипали Тоню компліментами, проте були й ті, хто зазначив, що після такого кардинального перевтілення втрачається унікальність людини.
"Гарний макіяж та образ, але ж немає самої Тоні Матвієнко в ньому. Була унікальна та неповторна, а в цьому образі стала однією з чергових "Барбі" сучасності", "Дуже круте перевтілення", "Дуже пасує такий колір волосся і мейк", "Зовсім інша людина. Їй дуже пасує зачіска і колір волосся, мейк! Єгор ти чарівник", — пишуть підписники співачки та візажиста.
Ба більше, відреагувала і акторка Ольга Сумська.
"Яке перевтілення! Фантастична!" — написала зірка екрану.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Тоня Матвієнко розповіла, чим займається її старша донька Уляна, якій 26 років.
- Донька Ніни Матвієнко зворушливо звернулася до мами в перші роковини її смерті.
Крім того, на Звіринецькому кладовищі в Києві поставили пам'ятник легендарній співачці Ніні Матвієнко. Втім, у написі майстри припустилися грубої помилки.