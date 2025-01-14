Тоня Матвієнко поділилася фотографіями з відпочинку в Дубаї з донькою
Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася яскравими моментами з відпочинку в Дубаї разом із восьмирічною донькою Ніною. Артистка поєднала приємне з корисним, виступивши в одному з місцевих ресторанів.
Українська співачка Тоня Матвієнко опублікувала свіжі знімки із восьмирічною дочкою Ніною, зроблені під час їхнього відпочинку в Дубаї. 13 січня артистка поділилася кадрами у своїх Instagram Stories.
На одній із фотографій Матвієнко позує разом із Ніною на тлі моря та величних хмарочосів, які є візитівкою цього курортного міста. Співачка також повідомила, що виступала в одному з ресторанів у Дубаї, поєднавши відпочинок із роботою.
На відпочинок артистка прихопила з собою молодшу доньку. Дівчинку Ніну Тоня Матвієнко народила 2016 року у шлюбі з українським співаком Арсеном Мірзояном. Крім того, артистка виховала старшу доньку Уляну, якій 25 років, від попередніх стосунків.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Тоня Матвієнко вперше розповіла, чим займається її старша донька.
Крім цього, Фокус писав, що наймолодший брат Ніни Матвієнко розповів, про останню зустріч з артисткою в день її смерті.