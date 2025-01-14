Тоня Матвієнко поділилася фотографіями з відпочинку в Дубаї з донькою

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася яскравими моментами з відпочинку в Дубаї разом із восьмирічною донькою Ніною. Артистка поєднала приємне з корисним, виступивши в одному з місцевих ресторанів.

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Українська співачка Тоня Матвієнко опублікувала свіжі знімки із восьмирічною дочкою Ніною, зроблені під час їхнього відпочинку в Дубаї. 13 січня артистка поділилася кадрами у своїх Instagram Stories.

Тоня Матвієнко Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

На одній із фотографій Матвієнко позує разом із Ніною на тлі моря та величних хмарочосів, які є візитівкою цього курортного міста. Співачка також повідомила, що виступала в одному з ресторанів у Дубаї, поєднавши відпочинок із роботою.

На відпочинок артистка прихопила з собою молодшу доньку. Дівчинку Ніну Тоня Матвієнко народила 2016 року у шлюбі з українським співаком Арсеном Мірзояном. Крім того, артистка виховала старшу доньку Уляну, якій 25 років, від попередніх стосунків.

Тоня Матвієнко Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тоня Матвієнко вперше розповіла, чим займається її старша донька.

Крім цього, Фокус писав, що наймолодший брат Ніни Матвієнко розповів, про останню зустріч з артисткою в день її смерті.