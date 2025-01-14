Тоня Матвиенко поделилась фотографиями с отдыха в Дубае с дочкой

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась яркими моментами с отдыха в Дубае вместе с восьмилетней дочкой Ниной. Артистка совместила приятное с полезным, выступив в одном из местных ресторанов.

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Украинская певица Тоня Матвиенко опубликовала свежие снимки с восьмилетней дочерью Ниной, сделанные во время их отдыха в Дубае. 13 января артистка поделилась кадрами в своих Instagram Stories.

Тоня Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

На одной из фотографий Матвиенко позирует вместе с Ниной на фоне моря и величественных небоскребов, которые являются визитной карточкой этого курортного города. Певица также сообщила, что выступала в одном из ресторанов в Дубае, совместив отдых с работой.

На отдых артистка прихватила с собой младшую дочь. Девочку Нину Тоня Матвиенко родила в 2016 году в браке с украинским певцом Арсеном Мирзояном. Кроме того, артистка воспитывает старшую дочь Ульяну, которой 25 лет, от предыдущих отношений.

Тоня Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Напомним, ранее мы писали, что Тоня Матвиенко впервые рассказала, чем занимается ее старшая дочь.

Кроме этого, Фокус писал, что самый младший брат Нины Матвиенко рассказал, о последней встрече с артисткой в день ее смерти.