Тоня Матвиенко поделилась фотографиями с отдыха в Дубае с дочкой
Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась яркими моментами с отдыха в Дубае вместе с восьмилетней дочкой Ниной. Артистка совместила приятное с полезным, выступив в одном из местных ресторанов.
Украинская певица Тоня Матвиенко опубликовала свежие снимки с восьмилетней дочерью Ниной, сделанные во время их отдыха в Дубае. 13 января артистка поделилась кадрами в своих Instagram Stories.
На одной из фотографий Матвиенко позирует вместе с Ниной на фоне моря и величественных небоскребов, которые являются визитной карточкой этого курортного города. Певица также сообщила, что выступала в одном из ресторанов в Дубае, совместив отдых с работой.
На отдых артистка прихватила с собой младшую дочь. Девочку Нину Тоня Матвиенко родила в 2016 году в браке с украинским певцом Арсеном Мирзояном. Кроме того, артистка воспитывает старшую дочь Ульяну, которой 25 лет, от предыдущих отношений.
Напомним, ранее мы писали, что Тоня Матвиенко впервые рассказала, чем занимается ее старшая дочь.
Кроме этого, Фокус писал, что самый младший брат Нины Матвиенко рассказал, о последней встрече с артисткой в день ее смерти.