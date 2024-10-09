Самый младший брат Нины Матвиенко рассказал, о последней встрече с артисткой в день ее смерти

Именно самый младший брат Нины Матвиенко Владимир был последним, кто видел артистку живой.

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Самый младший брат Нины Матвиенко Владимир рассказал о последней встрече с сестрой в день ее смерти. Подробностями он поделился в программе "Говорит вся страна" на телеканале "1+1 Украина".

В частности, именно Владимир был последним кто видел Народную артистку накануне смерти, ведь именно в этот день он пришел навестить сестру вместе с женой. Уже тогда Нина Митрофановна не могла говорить, поэтому последний разговор брата с сестрой состоялся глядя просто друг другу в глаза.

"Мы приехали с женой, она мне так ручку протянула, взяла, я ее так взял за ручку. Там не надо было говорить, разговор такой, друг на друга смотрели и мы друг друга понимали. Сказал простить, что так, иногда с ней, сердился на нее, не приезжал, не общался. Она прощалась с нами, она просто прощалась, но она это все понимала. Там не надо было говорить. Мне запомнилось, как она сказала, когда говорила, как я хочу победы дождаться, нашей победы", — рассказал Владимир Матвиенко.

Заметим, что Нина Матвиенко родилась в многодетной семье, где кроме нее было еще десять детей, а Владимир был самым младшим 11 в семье. Артистка умерла накануне своего дня рождения, которое она должна была праздновать, 10 октября. Жизнь артистки оборвалась на 76 году жизни, 8 октября 2023 года. Со дня ее смерти прошел год. Как рассказала дочь Нины Матвиенко, Тоня, жизнь ее мамы забрала онкология, которой артистка боялась больше всего.

Напомним, ранее мы писали, что Тоня Матвиенко обратилась к матери в первую годовщину смерти.

Кроме этого, Фокус писал, что Jerry Heil и Могилевская вспомнили, какой была артистка.