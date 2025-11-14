"Я фанат его": Рыбчинский назвал лучшего певца Украины за последние 10 лет

Украинский поэт Юрий Рыбчинский раскрыл имя украинского певца, которого считает одним из лучших. Именно Артем Пивоваров собрал целых семь "Дворцов спорта" один за другим.

Автор хитов, который посетил один из концертов, в проекте "Наедине с Гламуром" признается, что рад видеть, как даже в трудные времена на сцене появляются такие таланты. В частности, Рыбчинский считает Артема Пивоварова одним из лучших певцов в Украине за последние 10 лет.

Юрий Рыбчинский об Артеме Пивоварове

"Он фанат меня, а я фанат его. У нас взаимность. Я просто считаю его одним из лучших наших певцов за последние минимум 10 лет. Я очень счастлив, что у нас в это непростое время появляются такие очень талантливые люди", — говорит поэт.

Интересно, что Пивоваров в этом ноябре собрал семь концертов в столичном "Дворце спорта". Ведущая Анна Севастьянова поинтересовалась у Рыбчинского, смог бы кто-то из украинских артистов составить ему конкуренцию.

"Я думаю, что в нет. Думаю, что на сегодня, мне трудно так представлять, но думаю, что даже если бы вернулся Винник, то не смог бы семь концертов", — ответил Юрий Евгеньевич.

Артем Пивоваров

Интересно, что сын поэта Евгений Рыбчинский признался, что они сами просили Артема исполнить песню отца "Ти, земле моя". А вообще авторские права на поэзии Юрия Евгеньевича стоят от бесплатно до тысяч долларов, в зависимости от отношения поэта к будущим исполнителям.

