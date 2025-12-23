Таїсія Повалій заспівала для Путіна на закритому заході
Співачка Таїсія Повалій, яку торік позбавили звання заслуженої артистки України, разом із колишньою киянкою Наташею Корольовою виступила для російського президента Володимира Путіна на неформальному саміті голів СНД у Санкт-Петербурзі. Захід завершився банкетом в Ермітажному театрі, який входить до музейного комплексу Ермітажу.
Крім Повалій і Корольової, перед гостями співали Стас Михайлов, Михайло Шуфутинський, Микола Расторгуєв, Ігор Крутой, Ігор Ніколаєв, Михайло Турецький, Олександр Маршал і Ярослав Дронов (Shaman). Останній, як пише "Коммерсант", почав виступ із пісні "С чего начинается Родина".
Вони прилетіли з Москви спеціальним рейсом.
"За обідом для гостей традиційно виступили співаки, яких привезли з Москви спецбортом і збирали ретельно, випадкових людей не було. А зібрали найкращих, звісно. Така подія, що ви хочете... Причому неформальна", — похвалився журналіст кремлівського пулу Андрій Колесников.
Перед концертом артисти шість годин чекали в гримерці, і в них була тільки вода.
"Але від цього голоси тільки дзвінкішими, здається, ставали", — підкреслив автор матеріалу.
Крім Путіна, в обіді після саміту та екскурсії Ермітажем узяли участь глави Білорусі Олександр Лукашенко, Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон та Узбекистану Шавкат Мірзієєв і Вірменії Нікол Пашинян. Ільхам Алієв, президент Азербайджану, проігнорував захід, пославшись на зайнятість.
Таїсія Повалій: любов до РФ і віра в перемогу Россі над Україною
Таїсія Повалій до 2014 року була народною депутаткою "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання, а після Революції Гідності виїхала до РФ і оселилася в Москві. Після вторгнення РФ у 2022 році Повалій підтримала росіян у війні проти українців.
У 2024 році СБУ висунула співачці підозру за трьома статтями кримінального кодексу — за колабораціоністську діяльність, заклики до війни, виправдання агресії проти України. Крім того, на неї накладено санкції РНБО і заарештовано всі активи.
У березні 2024 року Таїсія Повалій показала паспорт громадянки РФ, який отримала з нагоди переобрання Путіна на новий термін. Співачка заявила, що зробила це для того, щоб мати змогу віддати свій голос за очільника Кремля.
За пів року, у листопаді 2024 року, президент України Володимир Зеленський позбавив Повалій, а також ще 33 осіб, звань, отриманих від імені народу України. У рішенні глави держави зазначено, що Повалій відтоді вже не "заслужена артистка" і не "народна артистка". Крім Повалій, указ стосувався українки Ані Лорак, а також Ігоря Крутого, Філіпа Кіркорова, Олександра Малініна.
У лютому 2025 року Офіс генпрокурора повідомив, що майно Повалій (ділянка 9 га, будинки 400 кв. м і 100 кв. м, дві машини, авторські права на дев'ять пісень) конфісковано в дохід держави.
У травні 2025 року Повалій заявила, що у війні з Україною "Бог на боці Росії", і побажала перемоги Путіну.