Таисия Повалий спела для Путина на закрытом мероприятии

Певица Таисия Повалий, которая в прошлом году была лишена звания заслуженной артистки Украины, вместе с бывшей киевлянкой Наташей Королевой выступила для российского президента Владимира Путина на неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге. Мероприятие завершилось банкетом в Эрмитажном театре, который входит в музейный комплекс Эрмитажа.

Кроме Повалий и Королевой, перед гостями пели Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Николай Расторгуев, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Михаил Турецкий, Александр Маршал и Ярослав Дронов (Shaman). Последний, как пишет "Коммерсант", начал выступление с песни "С чего начинается Родина".

Они прилетели из Москвы специальным рейсом.

"За обедом для гостей традиционно выступили певцы, которых привезли из Москвы спецбортом и собирали тщательно, случайных людей не было. А собрали лучших, конечно. Такое событие, что вы хотите… Причем неформальное", – похвастался журналист кремлевского пула Андрей Колесников.

Перед концертом артисты шесть часов ждали в гримерке, и у них была только вода.

"Но от этого голоса только звонче, кажется, становились", – подчеркнул автор материала.

Кроме Путина, в обеде после саммита и экскурсии по Эрмитажу приняли участие главы Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Армении Никол Пашинян. Ильхам Алиев, президент Азербайджана, проигнорировал мероприятие, сославшись на занятость.

Таисия Повалий: любов к РФ и вера в победу Росси над Украиной

Таисия Повалий до 2014 года была народным депутатом "Партии регионов" в Верховной Раде 7 созыва, а после Революции Достоинства выехала в РФ и поселилась в Москве. После вторжения РФ в 2022 году Повалий поддержала россиян в войне против украинцев.

В 2024 году СБУ выдвинула певице подозрение по трем статьям уголовного кодекса — за коллаборационистскую деятельность, призывы к войне, оправдание агрессии против Украины. Кроме того, на нее наложены санкции СНБО и арестованы все активы.

В марте 2024 года Таисия Повалий показала паспорт гражданки РФ, который получила по случаю переизбрания Путина на новый срок. Певица заявила, что сделала это для того, чтобы иметь возможность отдать свой голос за главу Кремля.

Через полгода, в ноябре 2024, президент Украины Владимир Зеленский лишил Повалий, а также еще 33 человек, званий, полученных от имени народа Украины. В решении главы государства указано, что Повалий с тех пор уже не "заслуженная артистка" и не "народная артистка". Кроме Повалий, указ касался украинки Ани Лорак, а также Игоря Крутого, Филиппа Киркорова, Александра Малинина.

В феврале 2025 года Офис генпрокурора сообщил, что имущество Повалий (участок 9 га, дома 400 кв. м и 100 кв. м, две машины, авторские права на девять песен) конфискованы в доход государства.

В мае 2025 года Повалий заявила, что в войне с Украиной "Бог на стороне России", и пожелала победы Путину.