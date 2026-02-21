"Мне очень надо": путинистка Таисия Повалий объяснила, почему РФ должна захватить Киев (видео)

Певица Таисия Повалий, которую в 2024 году лишили звания заслуженной артистки Украины и которая поддержала агрессию России, хочет вернуть свое имение в Киеве.

Путинистка Повалий хочет, чтобы российская армия захватила украинскую столицу, поскольку там "арестован" ее имение, по которому она очень жалеет. Об этом она заявила в эфире российского телевидения во время интервью пропагандисту Владимиру Скачко.

"Мне очень надо, чтобы Киев был наш. Русский. Там арестован мой дом", — сказала Повалий.

При этом певица говорит, что не знает, будет ли при этом существовать Украина. Однако для нее это не играет роли.

Певица также объяснила, что якобы видит своей жизненной миссией "воссоединение славянских народов". Повалий утверждает, что когда народы России, Украины и Беларуси объединятся, в мире снова "восторжествует добро".

"Когда мы воссоединимся, когда в семью нашу вернутся все сестры — Малая Россия, Белая Россия и Великая Россия, тогда восторжествует на всю нашу планету добро", — заявила путинистка.

Повалий на этом не остановилась и в интервью пропагандисту добавила, что Россия "обязана" спасти жизнь на планете.

"Я хочу даже громко заявить: мы здесь, в России, обязаны спасти жизнь на планете", — сказала певица.

На вопрос ведущего о том, как Повалий относится к экс-президенту Виктору Януковичу, который тоже сбежал в РФ и который "не защитил" певицу, она ответила, что "все обиды отпустила".

"Я все свои обиды отпустила, тяжело нести такую ношу", — объяснила Повалий.

Певица также рассказала, что чувствует "благодарность" людей за то, что она находится в России. Она говорит, что заметила тенденцию, когда к ней на концерты приходят россиянки, мужья которых либо воюют против Украины, либо матери уже погибших на войне российских военных.

Стоит напомнить, что Таисия Повалий была украинской певицей, однако с началом полномасштабного вторжения начала вести деятельность, направленную на поддержку российской агрессии. Сейчас певица активно выступает с пропагандой в РФ.

Напомним, в декабре Повалий спела для Владимира Путина на закрытом мероприятии в РФ.

Также ранее Повалий объясняла, как поплатилась за поддержку России.