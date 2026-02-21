"Мені дуже треба": путіністка Таїсія Повалій пояснила, чому РФ має захопити Київ (відео)

Співачка Таїсія Повалій, яку у 2024 році позбавили звання заслуженої артистки України і яка підтримала агресію Росії, хоче повернути свій маєток у Києві.

Путіністка Повалій хоче, аби російська армія захопила українську столицю, оскільки там "арештований" її маєток, за яким вона дуже шкодує. Про це вона заявила в етері російського телебачення під час інтерв'ю пропагандисту Володимиру Скачку.

"Мені дуже треба, щоб Київ був наш. Російський. Там арештований мій дім", — сказала Повалій.

При цьому співачка каже, що не знає, чи буде при цьому існувати Україна. Проте для неї це не відіграє ролі.

Співачка також пояснила, що нібито вбачає своєю життєвою місією "возз'єднання слов'янських народів". Повалій стверджує, що коли народи Росії, України та Білорусі об'єднаються, у світі знову "восторжествує добро".

Відео дня

"Коли ми возз’єднаємося, коли в родину нашу повернуться всі сестри — Мала Росія, Біла Росія і Велика Росія, тоді восторжествує на всю нашу планету добро", — заявила путіністка.

Повалій на цьому не зупинилася і в інтерв'ю пропагандисту додала, що Росія "зобов'язана" врятувати життя на планеті.

"Я хочу навіть гучно заявити: ми тут, в Росії, зобов'язані врятувати життя на планеті", — сказала співачка.

На запитання ведучого про те, як Повалій ставиться до експрезидента Віктора Януковича, що теж втік у РФ і який "не захистив" співачку, вона відповіла, що "всі образи відпустила".

"Я всі свої образи відпустила, важко нести таку ношу", — пояснила Повалій.

Співачка також розповіла, що відчуває "вдячність" людей за те, що вона перебуває в Росії. Вона каже, що помітила тенденцію, коли до неї на концерти приходять росіянки, чоловіки яких або воюють проти України, або матері вже загиблих на війні російських військових.

Варто нагадати, що Таїсія Повалій була українською співачкою, проте з початком повномасштабного вторгнення почала вести діяльність, спрямовану на підтримку російської агресії. Зараз співачка активно виступає з пропагандою у РФ.

Нагадаємо, у грудні Повалій заспівала для Володимира Путіна на закритому заході у РФ.

Також раніше Повалій пояснювала, як поплатилася за підтримку Росії.