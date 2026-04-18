Гроші підуть на ЗСУ: у мережі показали, як виглядає конфіскований маєток путіністки Таїсії Повалій (фото)

Майно співачки Таїсії Повалій, яку у 2024 році позбавили звання заслуженої артистки України і яка втекла до Росії, конфіскували за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Таїсія Повалій має обвинувачення за трьома статтями про державну зраду, і тепер її маєток у Петропавлівській Борщагівці перейшов в управління Фонду державного майна. Журналісти ТСН побували там і показали, як він виглядає та що залишилося після втечі колишньої української співачки.

Екстер'єр оселі Повалій виконаний у біло-блакитних тонах. Це кольори київської футбольної команди "Динамо" та сумнозвісної "Партії регіонів", зауважили журналісти при вході. Сама співачка була народною депутаткою України 7-го скликання (2012–2014) від "Партії регіонів", але у червні 2014 року вийшла з фракції.

Усередині будинку залишилися музичні інструменти, зокрема професійний рояль. Довкола — численні музичні нагороди та диски співачки, а також безлад, що може свідчити про те, що втеча Повалій разом із чоловіком була спонтанною.

Усередині будинку журналісти натрапили на безлад

На кожному кроці в оселі — зображення співачки та її чоловіка, продюсера Ігоря Ліхути. Вони на стінах, у рамках, на полотнах, подушках. Одне з зображень Повалій журналісти побачили навіть на великодній крашанці.

Зображення Повалій та її чоловіка помітили на подушках у будинку

Також усередині знайшлося чимало зображень сина співачки, свідоцтво про шлюб, грамоти та брошури від скандального колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Петра Лебедя).

Увагу журналістів привернула кімната на другому поверсі, де розміщені спортивні тренажери. На стінах — афіші про концерти Повалій, найбільша з них присвячена виступу у Грозному.

Афіша концерту Повалій у Грозному

Чи може Повалій колись повернути своє майно

У Фонді державного майна наголосили: повернутися до свого будинку у Петропавлівській Борщагівці Повалій не зможе. Вона вже отримала паспорт у РФ, відтак взяти участь в аукціоні не зможе навіть через третіх осіб.

Найближчим часом майно співачки пройде незалежну оцінку, після чого його виставлять відкриті торги через систему Prozorro.Продажі. Кошти з його продажу спрямують на підтримку Збройних сил України, оголосили у Фонді держмайна.

Нагадаємо, у лютому Таїсія Повалій говорила про те, що хоче, аби російська армія захопила Київ, оскільки там залишився її маєток.

У січні Повалій виконала у РФ пісню "Рідна мати моя", через що її жорстко розкритикував український композитор Євген Рибчинський.