Певица украинского происхождения, которая переехала в Россию, где развивает свою карьеру, в слезах рассказала об отношениях с сыном Денисом.

Артистка-предательница Таисия Повалий вспомнила, что разногласия с сыном начались во время его учебы в Институте международных отношений КНУ им. В интервью прокремлевскому NTV она заявила, что Дениса "зазомбировали" пропагандой.

"Попал под влияние пропаганды"

"С 2014 года, когда он учился в Институте международных отношений, когда все его друзья были "пропомаранчевыми", когда все были против власти, а я еще стала депутатом, у меня дома происходили серьезные выяснения отношений с сыном. Ему по всем каналам одну и ту же информацию подают, что Россия плохая. Он попал под влияние пропаганды", — рассказала Повалий, вытирая слезы.

Таисия Повалий с сыном Денисом Фото: NTV

Позже ее единственный сын уехал с семьей в Испанию и практически разорвал отношения с матерью, которая после начала полномасштабного вторжения начала еще агрессивнее отзываться об Украине, поддерживая риторику Путина о фашистах.

"Сейчас у нас нет связи"

"Я не просила сына остаться, потому что понимала, что он должен ехать к семье. Они тогда выехали из Киева и переехали в Европу. Денису тоже купили билет. Сейчас у нас нет связи. Денис меня просто поздравляет с днем рождения через SMS", — призналась Повалий.

Как известно, у Таисия Повалий есть один сын — Денис, который родился в 1983 году, когда певица была в браке со своим первым мужем Владимиром Повалием. Парень работал в музыкальной сфере, а также занимается продюсированием. У него уже есть собственная семья: подрастает пятилетний сын Демьян.

Имущество певицы Таисии Повалий, которую в 2024 году лишили звания заслуженной артистки Украины, конфисковали по решению Высшего антикоррупционного суда.

В феврале предательница Украины говорила о том, что хочет, чтобы российская армия захватила Киев, поскольку там осталось ее имение.

Перед этим певица исполнила в РФ песню "Рідна мати моя", из-за чего ее жестко раскритиковал украинский композитор Евгений Рыбчинский.