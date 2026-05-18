61-річна Таїсія Повалій публічно розплакалася: від неї зрікся єдиний син (фото)

Співачка українського походження, яка переїхала до Росії, де розвиває свою кар’єру, у сльозах розповіла про зречення сина Дениса.

Артистка-зрадниця Таїсія Повалій пригадала, що розбіжності з сином почалися під час його навчання в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. В інтерв'ю прокремлівському NTV вона заявила, що Дениса "зазомбували" пропагандою.

"Потрапив під вплив пропаганди"

"З 2014 року, коли він навчався в Інституті міжнародних відносин, коли всі його друзі були "пропомаранчевими", коли всі були проти влади, а я ще стала депутатом, у мене вдома відбувалися серйозні з’ясування стосунків із сином. Йому по всіх каналах одну й ту саму інформацію подають, що Росія погана. Він потрапив під вплив пропаганди", – розповіла Повалій, витираючи сльози.

Таїсія Повалій з сином Денисом Фото: NTV

Згодом її єдиний син виїхав із сім'єю до Іспанії та практично розірвав стосунки з матір'ю, яка після початку повномасштабного вторгнення почала ще агресивніше відгукуватися про Україну, підтримуючи риторику Путіна про фашистів.

"Зараз у нас немає зв'язку"

"Я не просила сина залишитися, бо розуміла, що він має їхати до родини. Вони тоді виїхали з Києва і переїхали до Європи. Денису теж купили квиток. Зараз у нас немає зв'язку. Денис мене просто вітає з днем народження через SMS", – зізналась Повалій.

Як відомо, у Таїсія Повалій є один син – Денис, який народився у 1983 році, коли співачка була в шлюбі зі своїм першим чоловіком Володимиром Повалíєм. Хлопець працював у музичній сфері, а також займається продюсуванням. У нього вже є власна сім'я: підростає п'ятирічний син Дем'ян.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Майно співачки Таїсії Повалій, яку в 2024 році позбавили звання заслуженої артистки України, конфіскували за рішенням Вищого антикорупційного суду.

У лютому зрадниця України говорила про те, що хоче, аби російська армія захопила Київ, оскільки там залишився її маєток.

Перед цим співачка виконала у РФ пісню "Рідна мати моя", через що її жорстко розкритикував український композитор Євген Рибчинський.