"В следующей жизни": муж Ани Лорак заявил, что не хочет от нее детей

Второй муж 47-летней певицы Ани Лорак признался, планирует ли с ней общих детей. Как оказалось, он больше не хочет потомков.

49-летний греческий тренер по йоге Исаак Виджраку, за которого вышла замуж Ани Лорак, в комментарии российским СМИ рассказал, будут ли у них с артисткспильни дети.

Мужчина откровенно признался, что не готов к пополнению в семействе.

"Каролины — свои. Мы становимся старше. Я думаю, что лучше заботиться друг о друге и о детях, которые уже есть... Возможно, в следующей жизни у нас будут еще дети", — отметил он.

49-летний греческий тренер по йоге Исаак Виджраку и певица Ани Лорак Фото: Instagram

Виджраку не всегда бывает в РФ и часто ездит на родину в Испанию.

"Я расскажу вам секрет: каждый раз, когда я слышу, как Каролина поет, я плачу. Потому что она делает это очень эмоционально. Ее музыка трогает мое сердце. Это нормально, что Каролина волнуется перед концертом. Я всегда поддерживаю ее своей любовью и заботой, помогаю ей, когда она чувствует себя уставшей или одинокой", — добавил он.

Интересно, что ранее Лорак рассказывала в интервью YouTube-каналу FameTime TV, что ее возлюбленный — потомственный шаман, который занимается духовными практиками, в частности говорит о реальности в других измерениях.

