"У наступному житті": чоловік Ані Лорак заявив, що не хоче від неї дітей

Другий чоловік 47-річної співачки Ані Лорак зізнався, чи планує з нею спільних дітей. Як виявилось, він більше не хоче нащадків.

49-річний грецький тренер із йоги Ісаак Віджраку, за якого вийшла заміж Ані Лорак, в коментарі російським ЗМІ розповів, чи будуть у них з артисткспільні діти.

Чоловік відверто зізнався, що не готовий до поповнення у сімействі.

"Кароліни – свої. Ми стаємо старшими. Я думаю, що краще дбати одне про одного і про дітей, які вже є… Можливо, у наступному житті в нас будуть іще діти", — зазначив він.

49-річний грецький тренер із йоги Ісаак Віджраку та співачка Ані Лорак Фото: Instagram

Віджраку не завжди буває в РФ і часто їздить на батьківщину в Іспанію.

"Я розповім вам секрет: щоразу, коли я чую, як Кароліна співає, я плачу. Тому що вона робить це дуже емоційно. Її музика торкає моє серце. Це нормально, що Кароліна хвилюється перед концертом. Я завжди підтримую її своєю любов'ю і турботою, допомагаю їй, коли вона відчуває себе втомленою або самотньою", — додав він.

Відео дня

Цікаво, що раніше Лорак розповідала в інтерв'ю YouTube-каналу FameTime TV, що її коханий — спадковий шаман, який займається духовними практиками, зокрема говорить про реальність в інших вимірах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ані Лорак, яка мовчить про війну та живе в РФ, заговорила про "тиск в Україні", а також згадала свою давню колегу по сцені та конкурентку Тіну Кароль.

В артистки виникли серйозні труднощі у стосунках з донькою. Дівчинка, за словами близьких, все більше конфліктує з матір’ю.

Крім того, Лорак офіційно стала громадянкою Росії. Відповідні документи вона начебто подала ще у лютому 2023 року.