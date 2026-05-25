Макс Корж, на концерт якого масово "рвались" українці, попросив не ображати Путіна

На концерті білоруського виконавця у Бухаресті глядачі почали вигукувати "Путін х**о". Після чого співак закликав їх не згадувати жодних інших імен, окрім свого, — "ні в позитивному, ні в негативному контексті".

23 травня у румунському Бухаресті минув стадіонний концерт білоруського співака Макса Коржа. Перед цим у мережі почали обговорювати шалені черги на кордоні: українці "рвалися" на виступ музиканта, відстоюючи довжелезні черги, щоб сісти в автобус. Багато хто критикував співвітчизників за неадекватну громадянську позицію. Як виявилось, на цьому розбіжності в поглядах не закінчилися.

Макс Корж закрив українцям рота

В інтернеті опублікували відео з концерту, де чути крики "Путін х**о". Почувши це, Корж закликав своїх шанувальників не згадувати жодних інших імен, окрім свого, — "ні в позитивному, ні в негативному контексті". Ймовірно, він в такий спосіб намагався уникнути відповідальності.

"Так, друзі. На цьому концерті, на іншому концерті, ще на одному концерті, окрім мого імені, нічиє ім’я не можна кричати, ні в хорошому, ні в поганому контексті. Не треба нікого піарити", — заявив він.

Після цього публіка почала аплодувати та свистіти.

Білоруський співак Макс Корж Фото: Instagram maxkorzhmus

Позиція Коржа

Білоруський співак на початку повномасштабного вторгнення випустив трек із засудженням війни, проте згодом зайняв досить розмиту позицію. Замість чіткого засудження дій Росії, він обмежується абстрактними гаслами. У перший день повномасштабного вторгнення він опублікував пост в Instagram: "Засуджую вторгнення та бомбардування суверенної держави. Це війна, яка змінить життя кожного назавжди, неважливо, де ти живеш… Мир Україні".

Російський репер Face засудив Коржа за відсутність позиції щодо війни в Україні.

Після скандалу з розгортанням фанатами прапора УПА на концерті Макса Коржа закликали зривати українські номерні знаки з автомобілів.

Крім того, Польща почала примусову депортацію українців після концерту Макса Коржа. Загалом у списку на висилку з країни — 63 людини. Більшість із них — українці, які влаштували масові заворушення на концерті у Варшаві, що відбувся 9 серпня.