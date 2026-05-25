Макс Корж, на концерт якого масово "рвались" українці, попросив не ображати Путіна
На концерті білоруського виконавця у Бухаресті глядачі почали вигукувати "Путін х**о". Після чого співак закликав їх не згадувати жодних інших імен, окрім свого, — "ні в позитивному, ні в негативному контексті".
23 травня у румунському Бухаресті минув стадіонний концерт білоруського співака Макса Коржа. Перед цим у мережі почали обговорювати шалені черги на кордоні: українці "рвалися" на виступ музиканта, відстоюючи довжелезні черги, щоб сісти в автобус. Багато хто критикував співвітчизників за неадекватну громадянську позицію. Як виявилось, на цьому розбіжності в поглядах не закінчилися.
Макс Корж закрив українцям рота
В інтернеті опублікували відео з концерту, де чути крики "Путін х**о". Почувши це, Корж закликав своїх шанувальників не згадувати жодних інших імен, окрім свого, — "ні в позитивному, ні в негативному контексті". Ймовірно, він в такий спосіб намагався уникнути відповідальності.
"Так, друзі. На цьому концерті, на іншому концерті, ще на одному концерті, окрім мого імені, нічиє ім’я не можна кричати, ні в хорошому, ні в поганому контексті. Не треба нікого піарити", — заявив він.
Після цього публіка почала аплодувати та свистіти.
Позиція Коржа
Білоруський співак на початку повномасштабного вторгнення випустив трек із засудженням війни, проте згодом зайняв досить розмиту позицію. Замість чіткого засудження дій Росії, він обмежується абстрактними гаслами. У перший день повномасштабного вторгнення він опублікував пост в Instagram: "Засуджую вторгнення та бомбардування суверенної держави. Це війна, яка змінить життя кожного назавжди, неважливо, де ти живеш… Мир Україні".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Російський репер Face засудив Коржа за відсутність позиції щодо війни в Україні.
- Після скандалу з розгортанням фанатами прапора УПА на концерті Макса Коржа закликали зривати українські номерні знаки з автомобілів.
Крім того, Польща почала примусову депортацію українців після концерту Макса Коржа. Загалом у списку на висилку з країни — 63 людини. Більшість із них — українці, які влаштували масові заворушення на концерті у Варшаві, що відбувся 9 серпня.