Макс Корж, на концерт которого массово "рвались" украинцы, попросил не оскорблять Путина

На концерте белорусского исполнителя в Бухаресте зрители начали выкрикивать "Путин х**о". После чего певец призвал их не упоминать никаких других имен, кроме своего, — "ни в положительном, ни в отрицательном контексте".

23 мая в румынском Бухаресте прошел стадионный концерт белорусского певца Макса Коржа. Перед этим в сети начали обсуждать безумные очереди на границе: украинцы "рвались" на выступление музыканта, отстаивая длинные очереди, чтобы сесть в автобус. Многие критиковали соотечественников за неадекватную гражданскую позицию. Как оказалось, на этом разногласия во взглядах не закончились.

Макс Корж закрыл украинцам рот

В интернете опубликовали видео с концерта, где слышны крики "Путин х**о". Услышав это, Корж призвал своих поклонников не упоминать никаких других имен, кроме своего, — "ни в положительном, ни в отрицательном контексте". Вероятно, он таким образом пытался избежать ответственности.

"Да, друзья. На этом концерте, на другом концерте, еще на одном концерте, кроме моего имени, ничье имя нельзя кричать, ни в хорошем, ни в плохом контексте. Не надо никого пиарить", — заявил он.

После этого публика начала аплодировать и свистеть.

Белорусский певец Макс Корж Фото: Instagram maxkorzhmus

Позиция Коржа

Белорусский певец в начале полномасштабного вторжения выпустил трек с осуждением войны, однако потом занял довольно размытую позицию. Вместо четкого осуждения действий России, он ограничивается абстрактными лозунгами. В первый день полномасштабного вторжения он опубликовал пост в Instagram: "Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, неважно, где ты живешь... Мир Украине".

