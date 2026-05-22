"Это не лечится": украинцы массово едут на концерт Макса Коржа — что тот говорил о войне (фото)
В Бухаресте 23 мая состоится стадионный концерт белорусского певца Макса Коржа. Украинцы возмущены из-за новостей об огромных очередях на автобусы в Румынию, в частности в Одессе, где сотни молодых людей собрались ради выступления артиста.
В местных Telegram-каналах начали массово распространять видео из Одессы, где зафиксированы огромные скопления людей возле международных автобусов. Как отмечают очевидцы, сотни украинцев покупали билеты на рейсы в Румынию специально для того, чтобы попасть на большое стадионное шоу Коржа на National Arena в Бухаресте. Фокус рассказывает подробнее о концерте Коржа и реакции соцсетей.
Макс Корж выступит в Бухаресте
Концерт Коржа мгновенно спровоцировал шквал негативных эмоций среди пользователей, которые считают подобные развлечения абсолютно неуместными во время полномасштабной войны.
Пользователи Threads не сдерживают эмоций в критике своих земляков. Люди откровенно возмущаются отсутствием национального сознания и культурной близорукостью фанатов исполнителя.
Пользователи удивляются, почему при наличии в Европе туров исполнителей первого эшелона (The Weeknd, Ariana Grande, Metallica, Bruno Mars) люди все равно выбирают белорусского артиста.
В частности, в сети звучат жесткие обвинения в том, что Макс Корж остается главным "объединителем малороссов", которые так и не смогли выйти из русскоязычного культурного пространства.
Отдельным поводом для насмешек стал тот факт, что многие едут на концерт "втихаря". Пользователи отмечают, что фанаты боятся публиковать Stories из Бухареста, чтобы их не раскритиковали и не "зачмирили" собственные же друзья.
"Если вы поехали на Коржа, у меня для вас две новости. Первая: тест на д***а сдан экстерном. Вторая: это не лечится, можете даже не пытаться включать мозг, там уже терминальная стадия х**ни в голове", — эмоционально комментируют событие в соцсетях.
Почему фигура Макса Коржа вызывает такой триггер?
Белорусский певец в начале полномасштабного вторжения выпустил трек с осуждением войны, однако впоследствии занял довольно размытую позицию. Вместо четкого осуждения действий России, он ограничивается абстрактными лозунгами вроде "остановите войну", из-за чего украинцы уже высмеяли его мемным выражением "Астанави вайну".
Кроме того, его концерты в Европе собирают смешанную аудиторию из россиян, белорусов и украинцев, что может быть на руку российской пропаганде. А совместные танцы и развлечения на одном стадионе с гражданами РФ могут вызвать у части украинского общества неприятие и критику.
Что Макс Корж говорил о войне: хронология заявлений
24 февраля 2022 года — Прямое осуждение
В первый день полномасштабного вторжения Корж опубликовал пост в Instagram:
"Осуждаю вторжение и бомбардировки суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, неважно, где ты живешь... Мир Украине".
Июнь 2022 года — Трек "Свой дом"
Музыкант выпустил песню, посвященную войне в Украине. В ней строки: "Весна рыдает, Украина пылает" (укр.: Весна плачет, Украина в огне) и месседж: "Идет война, а в ней закон: стреляют — стреляй, все врут, но знай: тот прав, кто защищает свой дом" (укр: Идет война, а в ней закон: стреляют — стреляй, все врут, но знай: тот прав, кто защищает свой дом). На тот момент украинское общество восприняло этот трек как поддержку, ведь артист признал право Украины на самооборону.
Концерты в Европе — Лозунг "Останови войну"
На своих больших стадионных выступлениях в Европе (в частности в Варшаве, Праге и т.д.) Корж периодически останавливает шоу, чтобы произнести речь. Его стандартный призыв со сцены звучит так: "Останови войну!" (укр.: Останови войну), что обычно подхватывает весь стадион. Однако в этих речах он все чаще говорит, что "мы ничего не можем изменить, целые страны оказались в заложниках". В Украине такие заявления часто критикуют, считая их попыткой снять коллективную ответственность с российского общества.
