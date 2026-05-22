"Это не лечится": украинцы массово едут на концерт Макса Коржа — что тот говорил о войне (фото)

В Бухаресте 23 мая состоится стадионный концерт белорусского певца Макса Коржа. Украинцы возмущены из-за новостей об огромных очередях на автобусы в Румынию, в частности в Одессе, где сотни молодых людей собрались ради выступления артиста.

В местных Telegram-каналах начали массово распространять видео из Одессы, где зафиксированы огромные скопления людей возле международных автобусов. Как отмечают очевидцы, сотни украинцев покупали билеты на рейсы в Румынию специально для того, чтобы попасть на большое стадионное шоу Коржа на National Arena в Бухаресте. Фокус рассказывает подробнее о концерте Коржа и реакции соцсетей.

Макс Корж выступит в Бухаресте

Концерт Коржа мгновенно спровоцировал шквал негативных эмоций среди пользователей, которые считают подобные развлечения абсолютно неуместными во время полномасштабной войны.

Пользователи Threads не сдерживают эмоций в критике своих земляков. Люди откровенно возмущаются отсутствием национального сознания и культурной близорукостью фанатов исполнителя.

Відео дня

Пользователи удивляются, почему при наличии в Европе туров исполнителей первого эшелона (The Weeknd, Ariana Grande, Metallica, Bruno Mars) люди все равно выбирают белорусского артиста.

В частности, в сети звучат жесткие обвинения в том, что Макс Корж остается главным "объединителем малороссов", которые так и не смогли выйти из русскоязычного культурного пространства.

Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads Фото: Threads

Отдельным поводом для насмешек стал тот факт, что многие едут на концерт "втихаря". Пользователи отмечают, что фанаты боятся публиковать Stories из Бухареста, чтобы их не раскритиковали и не "зачмирили" собственные же друзья.

"Если вы поехали на Коржа, у меня для вас две новости. Первая: тест на д***а сдан экстерном. Вторая: это не лечится, можете даже не пытаться включать мозг, там уже терминальная стадия х**ни в голове", — эмоционально комментируют событие в соцсетях.

Почему фигура Макса Коржа вызывает такой триггер?

Белорусский певец в начале полномасштабного вторжения выпустил трек с осуждением войны, однако впоследствии занял довольно размытую позицию. Вместо четкого осуждения действий России, он ограничивается абстрактными лозунгами вроде "остановите войну", из-за чего украинцы уже высмеяли его мемным выражением "Астанави вайну".

Украинцы возмущены тем, что другие украинцы едут на концерт Коржа Фото: Threads

Кроме того, его концерты в Европе собирают смешанную аудиторию из россиян, белорусов и украинцев, что может быть на руку российской пропаганде. А совместные танцы и развлечения на одном стадионе с гражданами РФ могут вызвать у части украинского общества неприятие и критику.

Что Макс Корж говорил о войне: хронология заявлений

24 февраля 2022 года — Прямое осуждение

В первый день полномасштабного вторжения Корж опубликовал пост в Instagram:

"Осуждаю вторжение и бомбардировки суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, неважно, где ты живешь... Мир Украине".

Июнь 2022 года — Трек "Свой дом"

Музыкант выпустил песню, посвященную войне в Украине. В ней строки: "Весна рыдает, Украина пылает" (укр.: Весна плачет, Украина в огне) и месседж: "Идет война, а в ней закон: стреляют — стреляй, все врут, но знай: тот прав, кто защищает свой дом" (укр: Идет война, а в ней закон: стреляют — стреляй, все врут, но знай: тот прав, кто защищает свой дом). На тот момент украинское общество восприняло этот трек как поддержку, ведь артист признал право Украины на самооборону.

Концерты в Европе — Лозунг "Останови войну"

На своих больших стадионных выступлениях в Европе (в частности в Варшаве, Праге и т.д.) Корж периодически останавливает шоу, чтобы произнести речь. Его стандартный призыв со сцены звучит так: "Останови войну!" (укр.: Останови войну), что обычно подхватывает весь стадион. Однако в этих речах он все чаще говорит, что "мы ничего не можем изменить, целые страны оказались в заложниках". В Украине такие заявления часто критикуют, считая их попыткой снять коллективную ответственность с российского общества.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Польша массово депортировала украинцев после концерта белорусского рэпера летом 2025 года.

После скандала с разворачиванием фанатами флага УПА на концерте Макса Коржа призвали срывать украинские номерные знаки с автомобилей.

Кроме того, российский рэпер Face осудил Коржа за отсутствие позиции относительно войны в Украине.