"Це не лікується": українці масово їдуть на концерт Макса Коржа — що той говорив про війну (фото)

У Бухаресті 23 травня відбудеться стадіонний концерт білоруського співака Макса Коржа. Українці обурені через новини про величезні черги на автобуси до Румунії, зокрема в Одесі, де сотні молодих людей зібралися заради виступу артиста.

У місцевих Telegram-каналах почали масово поширювати відео з Одеси, де зафіксовано величезні скупчення людей біля міжнародних автобусів. Як зазначають очевидці, сотні українців купували квитки на рейси до Румунії спеціально для того, щоб потрапити на велике стадіонне шоу Коржа на National Arena в Бухаресті. Фокус розповідає детальніше про концерт Коржа і реакцію соцмереж.

Макс Корж виступить у Бухаресті

Концерт Коржа миттєво спровокував шквал негативних емоцій серед користувачів, які вважають подібні розваги абсолютно недоречними під час повномасштабної війни.

Користувачі Threads не стримують емоцій у критиці своїх земляків. Люди відверто обурюються відсутністю національної свідомості та культурною короткозорістю фанатів виконавця.

Користувачі дивуються, чому за наявності в Європі турів виконавців першого ешелону (The Weeknd, Ariana Grande, Metallica, Bruno Mars) люди все одно обирають білоруського артиста.

Зокрема, у мережі звучать жорсткі звинувачення в тому, що Макс Корж залишається головним "об'єднувачем малоросів", які так і не змогли вийти з російськомовного культурного простору.

Окремим приводом для кпинів став той факт, що багато хто їде на концерт "втіхаря". Користувачі зазначають, що фанати бояться публікувати Stories із Бухареста, аби їх не розкритикували та не "зачмирили" власні ж друзі.

"Якщо ви поїхали на Коржа, у мене для вас дві новини. Перша: тест на д***а здано екстерном. Друга: це не лікується, можете навіть не намагатися вмикати мозок, там уже термінальна стадія х**ні в голові", — емоційно коментують подію в соцмережах.

Чому постать Макса Коржа викликає такий тригер?

Білоруський співак на початку повномасштабного вторгнення випустив трек із засудженням війни, проте згодом зайняв досить розмиту позицію. Замість чіткого засудження дій Росії, він обмежується абстрактними гаслами на кшталт "зупиніть війну", через що українці вже висміяли його мемним висловом "Астанаві вайну".

Українці обурені тим, що інші українці їдуть на концерт Коржа

Крім того, його концерти в Європі збирають змішану аудиторію з росіян, білорусів та українців, що може бути вигідно російській пропаганді. А спільні танці та розваги на одному стадіоні з громадянами РФ можуть викликати у частини українського суспільства неприйняття та критику.

Що Макс Корж говорив про війну: хронологія заяв

24 лютого 2022 року — Пряме засудження

У перший день повномасштабного вторгнення Корж опублікував пост в Instagram:

"Засуджую вторгнення та бомбардування суверенної держави. Це війна, яка змінить життя кожного назавжди, неважливо, де ти живеш… Мир Україні".

Червень 2022 року — Трек "Свой дом"

Музикант випустив пісню, присвячену війні в Україні. У ній рядки: "Весна ридает, Украина пылает" (укр.: Весна плаче, Україна у вогні) та меседж: "Идет война, а в ней закон: стреляют — стреляй, все врут, но знай: тот прав, кто защищает свой дом" (укр.: Йде війна, а в ній закон: стріляють — стріляй, всі брешуть, але знай: той правий, хто захищає свій дім). На той момент українське суспільство сприйняло цей трек як підтримку, адже артист визнав право України на самооборону.

Концерти в Європі — Гасло "Останови войну"

На своїх великих стадіонних виступах у Європі (зокрема у Варшаві, Празі тощо) Корж періодично зупиняє шоу, щоб виголосити промову. Його стандартний заклик зі сцени звучить так: "Останови войну!" (укр.: Зупини війну), що зазвичай підхоплює весь стадіон. Проте у цих промовах він дедалі частіше каже, що "ми нічого не можемо змінити, цілі країни опинилися в заручниках". В Україні такі заяви часто критикують, вважаючи їх спробою зняти колективну відповідальність з російського суспільства.

