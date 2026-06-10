Украинцы благодарят Макса Коржа за поддержку ВСУ: что происходит
В сети после громких и скандальных концертов белорусского певца Макса Коржа внезапно начали массово появляться благодарности ему за помощь украинской армии.
Одним из первых об этом заговорил волонтер Сергей Стерненко. Он написал в Threads, что Корж "действительно помог украинской армии".
Макс Корж помог ВСУ?
После поста Стерненко украинцы задались вопросом, действительно ли артист с размытой позицией относительно войны поддержал украинское войско:
- "Спасибо Максу Коржу за донаты украинской армии!"
- "Бригаду, пожалуйста. Это как и Лорак?"
Сам Стерненко впоследствии добавил, что не нужно "подставлять человека". Такая же коммуникация происходит с Ани Лорак, которая осталась жить и работать в России, предав свою страну. Украинцы постоянно "благодарят" ее за поддержку ВСУ в соцсетях, из-за чего теперь уроженка Буковины имеет проблемы в РФ, в частности там отменяют ее концерты.
После поста Стерненко по сети быстро "полетели" мемы о том, как на концерте Коржа, где было много россиян, собирали донаты на СОУ, а сегодняшняя атака на РФ была проведена ракетой с подписью Коржа.
"Шутки шутками, но Макс Корж — наш казак. Спасибо за такой огромный донат Стерненко. Это просто фантастика какая-то", — написала маркетолог София Дутчак.
Один украинец написал: "У господина Стерненко сейчас разворачивается мощный социологический кейс который можем наблюдать онлайн. Как легко манипулировать сознанием людей через соцсети. Очень интересно". Ему ответили, что этим кейсом проверяется чувство юмора людей.
Более того, уже и "организовали" концерт Стерненко и Коржа в Житомире.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- На концерте белорусского исполнителя в Бухаресте зрители начали выкрикивать "Путин х**о". После чего певец призвал их не упоминать никаких других имен, кроме своего.
- Российский рэпер Face осудил Коржа за отсутствие позиции относительно войны в Украине.
Кроме того, Польша начала принудительную депортацию украинцев после концерта белоруса в августе прошлого года. Всего в списке на высылку из страны — 63 человека. Большинство из них — украинцы, которые устроили массовые беспорядки.