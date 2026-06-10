Украинцы благодарят Макса Коржа за поддержку ВСУ: что происходит

В сети после громких и скандальных концертов белорусского певца Макса Коржа внезапно начали массово появляться благодарности ему за помощь украинской армии.

Одним из первых об этом заговорил волонтер Сергей Стерненко. Он написал в Threads, что Корж "действительно помог украинской армии".

Макс Корж помог ВСУ?

После поста Стерненко украинцы задались вопросом, действительно ли артист с размытой позицией относительно войны поддержал украинское войско:

"Спасибо Максу Коржу за донаты украинской армии!"

"Бригаду, пожалуйста. Это как и Лорак?"

Сам Стерненко впоследствии добавил, что не нужно "подставлять человека". Такая же коммуникация происходит с Ани Лорак, которая осталась жить и работать в России, предав свою страну. Украинцы постоянно "благодарят" ее за поддержку ВСУ в соцсетях, из-за чего теперь уроженка Буковины имеет проблемы в РФ, в частности там отменяют ее концерты.

Відео дня

Фото: Threads

После поста Стерненко по сети быстро "полетели" мемы о том, как на концерте Коржа, где было много россиян, собирали донаты на СОУ, а сегодняшняя атака на РФ была проведена ракетой с подписью Коржа.

Фото: Threads

"Шутки шутками, но Макс Корж — наш казак. Спасибо за такой огромный донат Стерненко. Это просто фантастика какая-то", — написала маркетолог София Дутчак.

Фото: Threads

Фото: Threads

Один украинец написал: "У господина Стерненко сейчас разворачивается мощный социологический кейс который можем наблюдать онлайн. Как легко манипулировать сознанием людей через соцсети. Очень интересно". Ему ответили, что этим кейсом проверяется чувство юмора людей.

Фото: Threads

Фото: Threads

Фото: Threads

Более того, уже и "организовали" концерт Стерненко и Коржа в Житомире.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

На концерте белорусского исполнителя в Бухаресте зрители начали выкрикивать "Путин х**о". После чего певец призвал их не упоминать никаких других имен, кроме своего.

Российский рэпер Face осудил Коржа за отсутствие позиции относительно войны в Украине.

Кроме того, Польша начала принудительную депортацию украинцев после концерта белоруса в августе прошлого года. Всего в списке на высылку из страны — 63 человека. Большинство из них — украинцы, которые устроили массовые беспорядки.