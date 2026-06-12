"Петарды привязывала к хвостам": Мартыновская опозорилась рассказом о жестоком обращении с животными (видео)

Украинская шеф-повар и звезда шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская оказалась в центре громкого скандала из-за заявлений о жестоком обращении с животными.

В интервью Маше Ефросининой женщина начала рассказывать о своем "бесшабашном" детстве. По словам Ольги, она бросала кошек с крыши и привязывала петарды к их хвостам.

Мартыновская привязывала петарды к кошкам

"Висела на заборах и на деревьях вниз головой, бросала кошек с крыши и бежала их ловить. Или привязывала петарды к кошачьим хвостам. Ну, такая озорница была", — сказала Ольга с улыбкой на лице.

После этого под критику украинцев попала не только Мартыновская, но и Маша Ефросинина, ведь пользователей возмутила её реакция на слова гостьи: ведущая смеялась в этот момент. К тому же, видео прошло этапы монтажа, на которых никому не пришло в голову, что это вызовет скандал.

Відео дня

Вирусный фрагмент из интервью уже удалили.

Реакция сети

Украинцы быстро отреагировали на слова звезды "МастерШефа", обвинив её в жестоком обращении с животными:

"А мы в детстве как раз подбирали и спасали котиков, над которыми издевались. И это вообще не смешно".

"Понимаю, что в детстве могла чего-то не осознавать. Но ведь сейчас должно как-то прийти понимание, что так нельзя было, и тем более сейчас рассказывать это как какую-то шутку, прикол. Вы же лидер мнений, на вас могут равняться другие, брать пример".

"Странная "гипербола". Когда я была ребенком, у меня почему-то и близко не было таких "игр" с животными. И если человек никогда не делал ничего подобного, то вряд ли ему вообще придет в голову придумывать настолько жестокие примеры для "преувеличения".

"Желаю обоим пережить то же самое, что те несчастные котики".

Были и комментарии в поддержку Мартыновской:

"Странно видеть, как отдельный фрагмент длинного разговора превращают в характеристику человека. Ольга не пропагандировала жестокое отношение к животным и не оправдывала его — она честно делилась собственным детским опытом, который для того поколения и тех времен был обычным делом. Это история о том, как мы росли, а не о том, какими мы являемся сегодня".

"Мы осуждаем жестокость, но сами часто становимся жестокими, как только появляется удобная мишень для коллективного осуждения".

"Мне кажется несправедливым делать выводы о человеке на основе нескольких предложений, вырванных из большого и многогранного разговора. То, чем поделилась Ольга, было не позицией или призывом к определенному поведению, а воспоминанием о реалиях своего детства. Рассказывать о том, что когда-то было нормой, не означает поддерживать это сегодня".

Реакция Ефросинии и Мартыновской

Маша Ефросинина быстро отреагировала на возмущение украинцев. Более того, она даже удалила скандальный фрагмент.

"Друзья, мы понимаем, что одна из фраз, прозвучавших в этом интервью, вызвала негативную реакцию. Ни я, ни Оля не поддерживаем жестокое обращение с животными и любые действия, которые могут причинить им боль или страдания. Фраза, которую вы слышали в первоначальной версии интервью, была неудачной гиперболой со стороны гостьи, а не реальной историей из ее детства. Она была использована для эмоционального усиления мысли героини и не имела целью одобрение или нормализацию насилия в отношении животных", — написала блогерша.

Реакция Ефросининой Фото: Instagram

Уже утром следующего дня сама Ольга заговорила:

"Друзья, хочу искренне извиниться перед вами за те неприятные ощущения, которые вам пришлось испытать во время просмотра моего интервью у Маши, а именно в связи с рассказом о моем озорном детстве. Хочу извиниться за гиперболизацию этой истории. Совершенно не хотела задеть ваши чувства. Не пропагандирую, не поддерживаю издевательства над животными, насилие над ними, только защита и любовь должны быть по отношению к ним".

Ольга Мартыновская Фото: Instagram

Поддержка коллег

Не заставили себя долго ждать и коллеги Мартыновской по "МастерШефу".

"Я против любого жестокого обращения с животными, без исключений. Олю знаю много лет — и знаю, какая она на самом деле. Кто хоть раз давал интервью перед камерой — знает, как легко сказать что-то не так, как имел в виду. Стресс, волнение, и ты уже звучишь совсем не так, как думаешь. Оля — добрый, искренний, отзывчивый человек, который делает тысячи добрых дел каждый день", — написал ресторатор Ярославский.

"Олюня, мы знакомы уже 13 лет, и я знаю, какая ты добрая и отзывчивая. К тому же ты невероятно заботливая мама. Люблю тебя и обнимаю", — добавил Эктор Хименес-Браво.

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