Мартиновська оскандалилася словами про дружин загиблих воїнів

Українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська в тому самому скандальному інтервʼю Маші Єфросиніній заговорила про використання "іграшок для дорослих" жінками військових.

У Threads звернули увагу на слова зірки "МастерШефа". Ольга сказала, що їй шкода, що статистика покупок іграшок зросла через те, що багато українських жінок наразі живуть без чоловіків, які перебувають на службі або загинули на війні.

Мартиновська про дружин загиблих воїнів

"Щось якось гидко від цього епізоду. Їй шкода, що жінки частіше купують сатисфаєри, бо вони це роблять через те, що "тепленьке живе тіло" (тобто чоловік) загинув на фронті. Не виключаю, що я просто упереджена після котів, а вам як?" — написала користувачка мережі.

У коментарях українці різко відреагували на слова шеф-кухарки:

"Все дуже просто, у неї відсутня емпатія, їй байдуже, що там відчувають як тварини, так і люди".

"Ні, це не здається, що вона позбавлена емпатії, так і є — психопатці Мартиновській тварин не шкода, почуттів дружин загиблих воїнів теж. Це просто пазли одного портрету, та й інтерв'ю не дарма називається "я не вмію будувати стосунки", ой не дарма".

"Ніби й нічого такого не сказала, всі дорослі люди і всі все розуміють, але сказати просту і зрозумілу річ так, щоб від того знудило — це окремий талант. Прослухала двічі, сподіваючись, що я просто ще від котиків не відійшла, але ні".

"І, власне, нічого такого нема в розмовах по сатисфаєри, але нашо в свої хі-хі пхати (по іншому не скажеш) те, що є сьогоднішнім болем багатьох І багатьох людей".

"Як це все можна було звʼязати в одне речення взагалі. Втрату чоловіка і... Огидно і якось не здорово навіть. Особливо оцей сміх в кінці".

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Фото: Threads

Були й коментарі з підтримкою Мартиновської:

"Про котів — то був звісно треш. Зараз вона сказала інакше, а ви перекрутили. Вона сказала, що їй шкода, що причиною збільшення попиту на сатисфаєри, є те, що чоловіки у війську. А кому не шкода, що чоловіки змушені воювати? Про тепле тіло вона говорить далі, і це ототожнюється ж будь-яким партнером, а не саме з військовим".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал через заяви про знущання з тварин.

Телеканал СТБ, а саме шоу "МастерШеф" потрапили під шквал критики не тільки після скандалу з Ольгою Мартиновською, а й через спогади з 2016 року, коли на проєкті вбивали змій.

Крім того, блогер bbarvinook іронічно "пройшовся" по інтервʼю зірки "МастерШефа" Єфросиніній.