Після заяв Мартиновської: "МастерШеф" вляпався в новий скандал з приготуванням змій
Телеканал СТБ, а саме шоу "МастерШеф" потрапили під шквал критики не тільки після скандалу з Ольгою Мартиновською, а й через спогади з 2016 року.
У Threads користувачка мережі під ніком shoodlen пригадала, як у шостому сезоні кулінарного проєкту прямо на камеру вбивали змій, аби їх приготувати.
На "МастерШефі" вбивали змій
"Стб ну ви йо*нуті? Хто бл*ть придумує це і для кого", — написала українка.
У 2016 році учасникам "МастерШеф" довелося самостійно вбивати змій та готувати їх.
Ба більше, після виходу випуску виник скандал: біолог з Київський зоопарк повідомив, що одна із змій була домашнім неотруйним полозом, а її власник нібито не знав, що тварину купують для такого конкурсу. Через це "МастерШеф" критикували глядачі та захисники тварин.
Реакція мережі
У коментарях українці різко висловилися не тільки про цей випадок, а й пригадали інші історії:
- "Мастершеф для мене завжди був програмою про бичок та психічно нестабільних людей".
- "Я до ситуації з цією Ольгою навіть не знала, що це ла*но досі йде. В людей чи то памʼять коротка, чи їм нас*ати на мораль і емпатію до тварин. Хоча після того, як Клопотенка не відмінили за його готування сердець червонокнижних лосів, чого я ще хочу від нашого хворого суспільства".
- "А ми думали, що це Мартиновська ганьбить @stbua, а виявилось, що там всі такі Дуже шкода тварин".
- "А ви ще Катю Велику згадайте, як вона живого лобстера розрізала в інший бік, причинила йому страждання, хотя балкон кричав, як його гуманно вбити. А вона ще й сказала "так буде з усіма нашими ворогами". Це було мерзко".
- "І жаб і павуків готували. І живих вбивали, була битва де жаби стрибали і за ними гоцали по павільйону. Тому дуже дивно що зараз масово відміняють мартиновську, але чомусь не відміняють весь МШ".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українці хотіли масово затегати сторінку телеканалу СТБ після скандалу, але через помилку під роздачу потрапив випадковий хлопець з Іраку.
- Українська шеф-кухарка та зірка "МастерШефу" Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал через заяви про знущання з тварин.
Крім того, Фокус розповідав, як склалося її життя після перемоги на проєкті.