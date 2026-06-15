Українці зробили популярним хлопця з Іраку, коли скаржились СТБ на ведучу "МастерШеф" (фото)
Після резонансного інтерв’ю ведучої "МастерШеф" у мережі спалахнув гучний скандал. Користувачі хотіли масово тегати сторінку телеканалу СТБ, але через помилку під роздачу потрапив випадковий хлопець з Іраку, якого завалили тисячами згадок і скарг.
Усе почалося з того, що обурені українці вирішили висловити своє невдоволення телеканалу через висловлювання судді кулінарного шоу Ольги Мартиновської. У соцмережі Threads користувачі почали активно залишати гнівні коментарі з вимогою "прибрати Мартиновську з телебачення" та звинуваченнями у жорстокості щодо тварин. Оскільки люди масово тегали короткий нікнейм @stb, усі сповіщення почали приходити звичайній людині з Іраку, яка володіє цим юзернеймом.
Іноземець спочатку не на жарт розгубився і за допомогою перекладача опублікував допис-прохання українською мовою.
"Привіт. Я прошу український народ не згадувати мій акаунт. Я не маю жодного стосунку до того, що відбувається. Я звичайна людина. Чому так багато людей згадують мій акаунт? Це мене турбує", — написав він.
Коли українські користувачі усвідомили, що весь цей час скаржилися на телеканал абсолютно сторонній людині, ситуація миттєво перетворилася на головний флешмоб дня. Замість гніву Threads заліг від сміху, а сам іракець вирішив підіграти такій раптовій популярності.
Він опублікував промо-ролик романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (яке також виходить на каналі СТБ) та привітався з українцями арабською. Наші земляки гумор оцінили й одразу охрестили хлопця "нашим козаком", зазначивши, що він "так швидко українізувався".
Наразі іракець переживає справжній бум підписок від української аудиторії. Хлопець уже показав скриншот заваленого запитами діректу та зворушливо подякував за підтримку.
"Дякую людям, які підписалися на мене в Instagram, я дуже це ціную! Я справді люблю Україну та український народ", — зазначив іракець.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українська шеф-кухарка та зірка "МастерШефу" Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал через заяви про знущання з тварин.
- 36-річна знаменитість змінила зовнішність завдяки курсу інтенсивних б'юті-процедур.
Крім того, Фокус розповідав, як склалося її життя після перемоги на проєкті.