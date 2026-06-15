Українці зробили популярним хлопця з Іраку, коли скаржились СТБ на ведучу "МастерШеф" (фото)

Після резонансного інтерв’ю ведучої "МастерШеф" у мережі спалахнув гучний скандал. Користувачі хотіли масово тегати сторінку телеканалу СТБ, але через помилку під роздачу потрапив випадковий хлопець з Іраку, якого завалили тисячами згадок і скарг.

Усе почалося з того, що обурені українці вирішили висловити своє невдоволення телеканалу через висловлювання судді кулінарного шоу Ольги Мартиновської. У соцмережі Threads користувачі почали активно залишати гнівні коментарі з вимогою "прибрати Мартиновську з телебачення" та звинуваченнями у жорстокості щодо тварин. Оскільки люди масово тегали короткий нікнейм @stb, усі сповіщення почали приходити звичайній людині з Іраку, яка володіє цим юзернеймом.

Іноземець спочатку не на жарт розгубився і за допомогою перекладача опублікував допис-прохання українською мовою.

"Привіт. Я прошу український народ не згадувати мій акаунт. Я не маю жодного стосунку до того, що відбувається. Я звичайна людина. Чому так багато людей згадують мій акаунт? Це мене турбує", — написав він.

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Хлопець з Іраку став популярним через помилку українців Фото: Threads

Коли українські користувачі усвідомили, що весь цей час скаржилися на телеканал абсолютно сторонній людині, ситуація миттєво перетворилася на головний флешмоб дня. Замість гніву Threads заліг від сміху, а сам іракець вирішив підіграти такій раптовій популярності.

Він опублікував промо-ролик романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (яке також виходить на каналі СТБ) та привітався з українцями арабською. Наші земляки гумор оцінили й одразу охрестили хлопця "нашим козаком", зазначивши, що він "так швидко українізувався".

Хлопець з Іраку підхопив ситуацію і пожартував про "Холостяк" Фото: Threads

Наразі іракець переживає справжній бум підписок від української аудиторії. Хлопець уже показав скриншот заваленого запитами діректу та зворушливо подякував за підтримку.

"Дякую людям, які підписалися на мене в Instagram, я дуже це ціную! Я справді люблю Україну та український народ", — зазначив іракець.

Хлопець з Іраку подякував українцям за підписки Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська шеф-кухарка та зірка "МастерШефу" Ольга Мартиновська потрапила в гучний скандал через заяви про знущання з тварин.

36-річна знаменитість змінила зовнішність завдяки курсу інтенсивних б'юті-процедур.

Крім того, Фокус розповідав, як склалося її життя після перемоги на проєкті.