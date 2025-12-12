Виграла "МастерШеф" і підкорила Париж: як склалося життя Ольги Мартиновської (фото)

Переможницею третього сезону "МастерШеф" стала Ольга Мартиновська. До участі в кулінарному шоу вона працювала флористом, менеджером у банку і офіціантом на урочистих подіях у Франції.

Фокус розповідає, як склалося її життя після перемоги на проєкті. Ольга раніше навчалася в Миколаївському аграрному університеті на економічній спеціальності. У той же час отримала запрошення з Франції та 3 роки жила там, стажуючись на виноградниках.

Перемога в "МастерШеф" і життя після цього

Після перемоги Ольга вирушила до Франції й здобувала освіту в кулінарній академії Le Cordon Bleu — одній з найпрестижніших у світі. Мартиновська була першою в рейтингу свого випуску.

Після навчання працювала у сфері гастрономії, зокрема в ресторанах, пов'язаних з високою кухнею.

У Києві переможниця "МастерШефу" стояла біля витоків відкриття багатьох ресторанів. Кілька років тому її однокурсник з Le Cordon Bleu запропонував їй попрацювати у відомому ресторані в центрі Парижа. Ольга погодилася і в 2017 році стала керуючою й однією з власників ресторану Les Foodies в центрі французької столиці.

Зокрема, Мартиновська входить у книгу "MOF 2017 – найкращі кухарі Франції" як найкраща жінка-іноземка шеф-кухарка. Учасниця міжнародної кулінарної виставки SIRHA Lyon 2017 у колаборації з Jean Marc Tachet Création. Також Ольга стажувалася в ресторанах Франції: Le Oiseau Blanc Restaurant Paris і Paul Bocuse restaurant Auberge du Collonges.

Ольга Мартиновська Фото: Instagram

Професійна діяльність

Заснувала кулінарну академію в Україні, де проводить майстер-класи, ділиться досвідом і навчає майбутніх кухарів.

З 2020 року Ольга Мартиновська ― суддя другого сезону "МастерШеф. Професіонали" і 10 сезону "МастерШеф". Також наразі вона ― бренд-шефиня у Win Bar.

Ольга Мартиновська стала суддею "МастерШеф" Фото: Instagram

Особисте життя Ольги Мартиновської

У 2015 році Ольга вийшла заміж, а у 2016-му стала мамою донечки Віри. Колишній чоловік Ольги Мартиновської — ресторатор Іван Кобець.

Шлюб тривав кілька років; у 2020 вони розлучилися. Експара підтримує добрі стосунки заради дитини, а Іван живе у Франції.

Нині Мартиновська зустрічається з ресторанним бізнесменом Русланом Шибаєвим. Він володіє декількома закладами у серці Києва. Раніше чоловік вже був у шлюбі, в якому народилися діти. Так, закохані зʼявилися влітку на концерті Монатіка та не приховували почуттів.

Ба більше, Ользі приписували роман з колегою по проєкту та ресторатором Володимиром Ярославським, проте вони не підтвердилися.

Ольга Мартиновська з іншими суддями "МастерШеф" Фото: Instagram

