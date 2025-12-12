Виграла "МастерШеф" і підкорила Париж: як склалося життя Ольги Мартиновської (фото)
Переможницею третього сезону "МастерШеф" стала Ольга Мартиновська. До участі в кулінарному шоу вона працювала флористом, менеджером у банку і офіціантом на урочистих подіях у Франції.
Фокус розповідає, як склалося її життя після перемоги на проєкті. Ольга раніше навчалася в Миколаївському аграрному університеті на економічній спеціальності. У той же час отримала запрошення з Франції та 3 роки жила там, стажуючись на виноградниках.
Перемога в "МастерШеф" і життя після цього
- Після перемоги Ольга вирушила до Франції й здобувала освіту в кулінарній академії Le Cordon Bleu — одній з найпрестижніших у світі. Мартиновська була першою в рейтингу свого випуску.
- Після навчання працювала у сфері гастрономії, зокрема в ресторанах, пов’язаних з високою кухнею.
У Києві переможниця "МастерШефу" стояла біля витоків відкриття багатьох ресторанів. Кілька років тому її однокурсник з Le Cordon Bleu запропонував їй попрацювати у відомому ресторані в центрі Парижа. Ольга погодилася і в 2017 році стала керуючою й однією з власників ресторану Les Foodies в центрі французької столиці.
Зокрема, Мартиновська входить у книгу "MOF 2017 – найкращі кухарі Франції" як найкраща жінка-іноземка шеф-кухарка. Учасниця міжнародної кулінарної виставки SIRHA Lyon 2017 у колаборації з Jean Marc Tachet Création. Також Ольга стажувалася в ресторанах Франції: Le Oiseau Blanc Restaurant Paris і Paul Bocuse restaurant Auberge du Collonges.
Професійна діяльність
- Заснувала кулінарну академію в Україні, де проводить майстер-класи, ділиться досвідом і навчає майбутніх кухарів.
- З 2020 року Ольга Мартиновська ― суддя другого сезону "МастерШеф. Професіонали" і 10 сезону "МастерШеф". Також наразі вона ― бренд-шефиня у Win Bar.
Особисте життя Ольги Мартиновської
- У 2015 році Ольга вийшла заміж, а у 2016-му стала мамою донечки Віри. Колишній чоловік Ольги Мартиновської — ресторатор Іван Кобець.
- Шлюб тривав кілька років; у 2020 вони розлучилися. Експара підтримує добрі стосунки заради дитини, а Іван живе у Франції.
- Нині Мартиновська зустрічається з ресторанним бізнесменом Русланом Шибаєвим. Він володіє декількома закладами у серці Києва. Раніше чоловік вже був у шлюбі, в якому народилися діти. Так, закохані зʼявилися влітку на концерті Монатіка та не приховували почуттів.
- Ба більше, Ользі приписували роман з колегою по проєкту та ресторатором Володимиром Ярославським, проте вони не підтвердилися.
