Українці відреагували на скандал навколо Ектора Хіменеса-Браво: що кажуть його колеги

У мережі з'явилися перші реакції на скандал довкола шеф-кухаря та судді шоу "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво. Його колеги, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський, уперше висловилися щодо цієї ситуації.

Напередодні колумбієць опублікував відео-реакцію на звинувачення у стосунках з неповнолітніми. Під роликом зібралися користувачі мережі, аби висловити свою думку.

Підтримка колег

"Екторе, ми, твої колеги та друзі, підтримуємо тебе! Знаємо тебе як щирого патріота та порядну людину. Правда і Україна переможе! Тримайся, друже", — написав Володимир Ярославський.

"Всім хейтерам. Ми з тобою і ЗА тебе!!! Дякуємо, що ти у нас є! Справжній! люблю!!" — зазначила Ольга Мартиновська.

Реакція українців

У коментарях було чимало підтримки від прихильників кулінара:

"Ектор, дорогенький, ми взагалі на таке не дивимось!!!! А вам дякуємо, за все. І за допомогу, і за підтримку і окремо за українську мову!!! Ви красунчик".

"Знову зжирають хорошу людину, зробив себе сам, допомагає армії, з Україною від початку війни. Серйозно, невже люди не бачать як нищать патріотів, соромно".

"Екторе, ми вас любимо і поважаємо! Просто комусь дуже важко пережити ваш успіх… Тримайтесь!!! Всі розумні, адекватні люди на вашому боці! Ви не один".

Ектор Хіменес-Браво Фото: Instagram hectorjimenezbravo

Зокрема, були й коментарі з підозрою:

"Записати 4 хвилини відео, але при цьому жодного слова не сказати про суть звинувачень. Було все, щоб відвести увагу: російські боти, мова, амбасадор "Ахіллес", фейкові переписки. І ні слова про звинувачення в педо*ілії. Не вистачило лише додати, що ви — глибоко віруюча людина і взагалі у вас діти є, щоб зібрати "бінго". Піарники, ви дарма хліб свій істе".

"Якщо все неправда — чому не вийти відразу і не розповісти? Чому проходить майже тиждень повного мовчання та консультації з юристами? Суд? Сподіваюся, всі ці хлопці не мовчатимуть і нададуть докази! Я не маю нічого проти будь-якої орієнтації людини,але я проти педофілії!".

"Ще скажіть, що це був штучний інтелект".

Скандал з Ектором Хіменесом-Браво

Українського шеф-кухаря та ресторатора підозрюють у стосунках з неповнолітніми. У мережі розгорівся новий скандал: блогер Богдан Беспалов почав збирати свідчення всіх причетних. За його словами, дірект був завалений розповідями про звʼязок юних хлопців з ресторатором. Беспалов каже, що має фото- та відеодокази. А одному з юнаків начебто було лише 15 років.

