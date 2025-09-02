Украинцы отреагировали на скандал вокруг Эктора Хименеса-Браво: что говорят его коллеги

В сети появились первые реакции на скандал вокруг шеф-повара и судьи шоу "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво. Его коллеги, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский, впервые высказались по поводу этой ситуации.

Накануне колумбиец опубликовал видео-реакцию на обвинения в отношениях с несовершеннолетними. Под роликом собрались пользователи сети, чтобы высказать свое мнение.

Поддержка коллег

"Эктор, мы, твои коллеги и друзья, поддерживаем тебя! Знаем тебя как искреннего патриота и порядочного человека. Правда и Украина победит! Держись, друг", — написал Владимир Ярославский.

"Всем хейтерам. Мы с тобой и ЗА тебя!!! Спасибо, что ты у нас есть! Настоящий!!! люблю!!!" — отметила Ольга Мартыновская.

Реакция украинцев

В комментариях было немало поддержки от поклонников кулинара:

"Эктор, дорогой, мы вообще на такое не смотрим!!!! А вам спасибо, за все. И за помощь, и за поддержку и отдельно за украинский язык!!! Вы красавчик".

"Опять сжирают хорошего человека, сделал себя сам, помогает армии, с Украиной от начала войны. Серьезно, неужели люди не видят как уничтожают патриотов, стыдно".

"Эктор, мы вас любим и уважаем! Просто кому-то очень тяжело пережить ваш успех... Держитесь!!! Все умные, адекватные люди на вашей стороне! Вы не один".

Эктор Хименес-Браво Фото: Instagram hectorjimenezbravo

В частности, были и комментарии с подозрением:

"Записать 4 минуты видео, но при этом ни одного слова не сказать о сути обвинений. Было все, чтобы отвести внимание: русские боты, язык, амбассадор "Ахиллес", фейковые переписки. И ни слова об обвинениях в педо*илии. Не хватило лишь добавить, что вы — глубоко верующий человек и вообще у вас дети есть, чтобы собрать "бинго". Пиарщики, вы зря хлеб свой едите".

"Если все неправда — почему не выйти сразу и не рассказать? Почему проходит почти неделя полного молчания и консультации с юристами? Суд? Надеюсь, все эти ребята не будут молчать и предоставят доказательства! Я не имею ничего против любой ориентации человека, но я против педофилии!".

"Еще скажите, что это был искусственный интеллект".

Скандал с Эктором Хименесом-Браво

Украинского шеф-повара и ресторатора подозревают в отношениях с несовершеннолетними. В сети разгорелся новый скандал: блогер Богдан Беспалов начал собирать показания всех причастных. По его словам, директ был завален рассказами о связи юных ребят с ресторатором. Беспалов говорит, что у него есть фото- и видеодоказательства. А одному из юношей якобы было всего 15 лет.

